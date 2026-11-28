Élue Miss Étang-Salé 2026 à La Réunion, Marion Morby a choisi Antsiranana pour mener une mission solidaire auprès des enfants et des jeunes mamans, à travers des actions humanitaires et des rencontres avec la population.

Fraîchement élue Miss de la commune de l'Étang-Salé, à La Réunion, pour l'année 2026, Marion Morby a porté son choix sur Antsiranana pour vivre une nouvelle expérience humaine et solidaire. Comme chaque nouvelle lauréate, elle entend poursuivre, à travers cette mission, les actions humanitaires menées par son association, Jeunesse et Compagnie, engagée auprès des enfants malgaches. Au-delà de son titre et de son image de miss, elle souhaite surtout aller à la rencontre des populations et découvrir leurs réalités quotidiennes.

Faire de la beauté un vecteur de solidarité. Telle est la démarche de Marion Morby, qui a récemment posé ses valises dans la ville d'Antsiranana. Elle a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une nouvelle aventure pour elle, car elle n'a pas vraiment l'habitude d'être au contact des populations, mais a toujours eu cette envie de rapprocher les gens et de découvrir leur quotidien. Après son élection, elle a ainsi porté son choix sur Antsiranana, où elle succède à la précédente lauréate, qui avait effectué sa mission à Antananarivo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Loin de se limiter aux activités protocolaires liées à son titre, la jeune miss de 17 ans, en terminale dans une filière sanitaire et sociale, entend donner une dimension concrète à son engagement en participant aux initiatives sociales de son association.

Interrogée sur le programme de son séjour, la miss a expliqué que, dès son arrivée, elle avait privilégié le contact direct avec les enfants du quartier. Une visite dans une école située à proximité de son hôtel lui a permis de partager des moments de jeux et de convivialité avec les élèves, tout en leur offrant un repas.

Attention simple

Des gestes spontanés qui traduisent sa volonté de créer des liens au-delà des différences culturelles et géographiques.

Cette démarche de proximité s'est également poursuivie au fil de ses rencontres dans les environs de son lieu d'hébergement. Lors d'une promenade, elle a notamment croisé une petite fille avec laquelle elle a spontanément engagé la conversation, avant de lui offrir une poupée. Une attention simple, mais révélatrice de l'esprit de cette mission : donner, partager et surtout aller vers les autres.

La jeune lauréate a également consacré une partie de son séjour à la santé maternelle et infantile. Accompagnée de membres de son association, dont sa mère, elle a effectué des visites dans les services de maternité du dispensaire de Tanambao et du centre hospitalier universitaire de la place Kabary.

Ces rencontres avec les jeunes mères et les femmes encore en salle de travail ont été ponctuées de moments de réconfort et de distributions de cadeaux destinés aux nouveau-nés.

Pour Miss Étang-Salé 2026, cette expérience représente bien davantage qu'un voyage à l'étranger. Elle constitue une occasion de découvrir les réalités sociales du pays et de donner un sens plus profond à son titre. « Pour moi, la beauté n'est pas ce qui compte le plus.

L'essentiel est de voyager, de découvrir les réalités sociales d'une société et d'aller à la rencontre des populations. C'est précisément pour cela que j'ai choisi de venir ici », confie-t-elle.

À travers cette mission à Antsiranana, Marion Morby entend ainsi donner une dimension humaine à son titre de Miss Étang-Salé 2026. Bien au-delà d'un simple déplacement à l'étranger, son séjour dans la capitale du Nord traduit une volonté de faire de son élection un véritable vecteur de solidarité, de partage culturel et d'ouverture sur les réalités humaines de Madagascar.