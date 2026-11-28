C'est un titre qui peut rappeler le souvenir d'un film de Jacques Rouffio sorti en 1975 intitulé Sept morts sur ordonnance interprété par Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Marina Vlady et Jane Birkin. Mais il ne s'agit pas de cinéma, ou plutôt si, mais d'un navet. Il n'y a pas d'effets spéciaux ni de filtre.

On l'aura deviné, il s'agit de la réorganisation des tours de garde des pharmacies. L'ordre national des pharmaciens a ainsi revu le tour de garde des officines dans la capitale. Du coup, il n'y a plus de pharmacies ouvertes 24h/24, sept jours sur sept. Les pharmacies d'Amboditsiry et d'Analamahitsy sont particulièrement concernées par cette mesure qui intervient plus de trente ans après l'adoption de cet horaire.

À Ambohitsorohitra comme à Analamahitsy, la population a manifesté contre cette mesure. Elle ne comprend pas le bien-fondé de cette mesure pour un service « public » que sont les pharmacies. Elle estime que l'intérêt des usagers a été mis au second rang derrière d'autres objectifs.

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Rien ne justifie cette décision, du moins, si on se place du côté des habitants. A-t-on confondu quelque part les pharmacies et les bars ? On ne le sait étant donné que les bars ouverts tard dans la soirée sont affublés du surnom de « pharmacies de garde » par les buveurs invétérés.

Avec le boom démographique et l'extension naturelle de la ville, le besoin en pharmacie se fait de plus en plus sentir. Dans les périphéries, le nombre de nouvelles pharmacies est une grandeur directement proportionnelle à la taille de la population et de la dimension de la ville.

C'est un privilège inestimable pour ceux qui habitent en dehors de la ville. Mais, toutes les pharmacies n'ont pas les mêmes références. Beaucoup de médicaments n'existent que dans les pharmacies dites « huppées » sinon en rupture de stock. Il faut ainsi faire le tour de la ville pour trouver la pièce rare.

La tendance devrait être la démocratisation des pharmacies comme c'est le cas pour les grandes distributions, les universités, les hôpitaux, les écoles, les brigades de gendarmerie. Restreindre le service des pharmacies ne vaut pas dans le sens de solutionner et d'alléger les soucis de la population en cas d'urgence.

Les gens se demandent pourquoi doit-on réduire le temps d'ouverture des pharmacies au lieu du contraire ? Si la mesure permet de réduire le prix des médicaments en limitant les charges, alors on peut comprendre.

Le fait est que le prix des médicaments continue de flamber quelle que soit l'horaire de travail des pharmacies. Les pharmacies devraient justement chercher à réduire, du moins, à maintenir le prix des médicaments avec le soutien des pouvoirs publics. Sinon, à ce rythme, les pharmacies deviendront des musées et les morts sur ordonnance vont pulluler.