Détente au bord de l'eau, concert acoustique, concours de beauté panafricain ou compétition automobile: Antananarivo et ses environs proposent plusieurs rendez-vous pour sortir de la routine ce week-end. De quoi satisfaire les envies de détente, de musique, de découverte et de sensations fortes.

Envie de passer une journée en famille, de retrouver un artiste sur scène ou de vibrer au rythme d'une compétition automobile? Les propositions ne manquent pas pour occuper ces deux journées. De La Turquoise au CCI d'Ivato, en passant par le CCESCA d'Antanimena, quatre rendez-vous invitent à changer d'air et à varier les plaisirs.

Pour la famille de Tiana, le week-end se profile sous le signe de la détente et des activités en plein air. Située à Ankadivorimena, à Ambatolampy Tsimahafotsy, à 200 mètres du terminus de bus, La Turquoise offre un cadre propice aux retrouvailles, avec une vue sur le lac. Piscine de 25 mètres, aire de jeux pour les enfants, terrain synthétique de football à sept, basket-ball, pétanque et billard : petits et grands peuvent s'adonner à leurs activités préférées.

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Les amateurs de convivialité pourront prolonger la journée autour d'un barbecue, sur la terrasse ou au restaurant. « Nous cherchons un endroit où toute la famille peut profiter de la journée. Les enfants s'amusent, les grands se retrouvent et chacun a son petit moment de plaisir», pourrait confier Tiana.

Entre baignade, jeux, sport et déjeuner au bord du lac, La Turquoise promet une journée où les souvenirs se construisent au fil des moments partagés.

Mirado en version acoustique

Pour les amateurs de musique, le dimanche sera placé sous le signe de l'émotion avec Mirado. Le chanteur donne rendez-vous à son public à 15 heures au CCESCA d'Antanimena, à l'occasion d'« In Sanctuary », un concert acoustique organisé par Big Sound Studio. « J'aime particulièrement les chansons de Mirado. Les entendre dans un cadre intimiste, avec seulement une guitare et sa voix, doit donner une autre dimension aux morceaux.

C'est le genre de concert où l'on prend le temps d'écouter et de ressentir », confie Rija, l'un de ses fans. Pensé autour du concept « Une guitare, une voix, une ambiance rien qu'à vous », ce rendez-vous mise sur la proximité avec le public, loin des grandes scènes et des spectacles de grande ampleur.

Miss Waka Waka Africa célèbre les talents féminins

Rahatrizay, Ilay Kintana, Ilay Anjeliko ou encore Trano bongo figurent parmi les titres que le chanteur revisitera dans une atmosphère épurée. Une occasion de redécouvrir son répertoire autrement, entre nostalgie, douceur et complicité musicale.

Samedi soir, direction le CCI d'Ivato pour une soirée consacrée à la beauté, aux cultures et au leadership féminin africain. À partir de 19 heures, dix candidates représentant Madagascar, la Guinée, Mayotte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal se disputeront la couronne de Miss Waka Waka Africa 2026.

Pour Hanitra, ce rendez-vous est avant tout une occasion de découvrir les parcours et les ambitions des participantes. « Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ces femmes, leurs parcours, leurs cultures et les projets qu'elles défendent. Ce concours va au-delà de la beauté. Il permet aussi de mettre en avant leurs ambitions et leur engagement», explique-t-elle.

La soirée sera rythmée par des défilés, des présentations d'initiatives entrepreneuriales et des animations artistiques avec Black Nadia, D-Lain, Stella Lyncha et Awilo Longomba. Les candidates passeront par quatre tableaux, de la tenue de ville chic à la robe de soirée, en passant par le costume traditionnel et la tenue de plage chic. Au-delà du podium, la compétition entend mettre en avant le leadership féminin, l'autonomie financière et la confiance en soi. La gagnante repartira avec le diadème et un séjour de formation en France.

Le slalom sur asphalte pour les amateurs de sensations

Les passionnés de sport automobile ont également rendez-vous au CCI d'Ivato pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et des courses de côte sur asphalte, baptisée « Slalom I-ndrana by PAMF». Cette ultime épreuve de la saison promet de réunir pilotes, membres des clubs, familles et simples curieux. Organisée par le Tac's, la compétition réserve quelques nouveautés, notamment une course open de poursuite destinée aux non-licenciés durant les deux journées.

Une occasion pour ces derniers de démontrer leur talent et, pourquoi pas, de faire leurs premiers pas vers la compétition officielle. Sur le plan sportif, Juan Rakotojohary, quintuple champion et figure des circuits fermés, aborde cette dernière manche avec une avance confortable. Au volant de sa Clio Motul, il totalise 125 points après les quatre manches nationales disputées, contre 68 points pour son poursuivant, Tovonen Rakotojohary, son père.

Les cinq premiers de chaque catégorie seront récompensés. Un rendez-vous qui devrait attirer autant les passionnés de mécanique que les curieux désireux de découvrir l'ambiance d'une compétition automobile. Entre baignade au bord du lac, musique acoustique, célébration des talents féminins africains et adrénaline sur circuit, les possibilités de sortie ne manquent pas.

Chacun pourra composer son programme selon ses envies et profiter d'un week-end placé sous le signe de la découverte et du divertissement.