Deux jours après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, Marco Tsaradia a accueilli ses premiers visiteurs au palais de Tsimbazaza. Une délégation de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), conduite par sa secrétaire générale et députée de la dixième circonscription des Français établis hors de France, Amélia Lakrafi, est venue à sa rencontre.

L'ambassadeur de France à Madagascar, Jean-Marc Grosgurin, faisait également partie de la délégation. Il a saisi cette occasion pour adresser ses félicitations à Marco Tsaradia à la suite de son élection à la tête de l'Assemblée nationale.

D'une durée d'environ une heure, la rencontre a essentiellement été consacrée aux échanges sur la coopération entre l'institution législative malgache et l'APF. À l'issue des discussions, les deux parties ont exprimé leur volonté de « développer leurs relations et leur coopération ».