Après sept jours d'audience et de nouvelles révélations, le tribunal renvoie l'affaire devant le juge d'instruction pour complément d'enquête.

De nouveaux éléments, aussi étonnants qu'inattendus, ont marqué les sept jours d'audience au tribunal d'Anosy, consacrés au procès de l'affaire d'empoisonnement survenu le 14 juin 2025. Parmi les éléments révélés figure la présence d'un individu inconnu, aperçu dans une vidéo diffusée à l'audience.

Celui-ci se serait introduit clandestinement lors de la célébration de cet anniversaire. À cela s'ajoute la découverte, dans le passeport de Fenohasina, d'une date de naissance qui serait le 11 mai 2005.

À la lumière de ces nouveaux éléments, Voavy Marie, mère de Nombana et d'Onja, tous deux décédés lors de cette fête, estime que le drame ne serait pas le fruit du hasard. « Ce qui s'est passé le 14 juin 2025 était un sacrifice délibéré.

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Des personnes influentes se trouvent derrière cette affaire et il faut les identifier », a-t-elle déclaré. La mère de famille, qui poursuit actuellement ses soins à l'hôpital, réclame ainsi que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Les avocats de la partie civile ont, de leur côté, fait part de leur insatisfaction quant à la conduite de l'enquête préliminaire. Maître Ratefimahefamijoro a notamment déploré que les gendarmes chargés des premières investigations n'aient pas été entendus par le juge jusqu'à jeudi, jour du renvoi du procès.

Demande rejetée

Selon lui, leur audition est indispensable à l'établissement de la vérité. De son côté, Maître Véron Ravoavison a indiqué que la partie civile souhaitait uniquement obtenir une brève suspension de l'audience pour examiner et vérifier certaines preuves. Une demande finalement rejetée par le tribunal.

Les avocats de la défense n'ont, quant à eux, pas contesté la décision du juge, mais ont insisté sur la nécessité de prendre en considération l'état de santé de leurs clients. « Les accusés sont tombés malades à la suite de l'empoisonnement dont ils ont été victimes et ont besoin de soins urgents », ont-ils soutenu.

Le ministère public s'est toutefois opposé à la mise en liberté provisoire de Fenohasina, de Clarisse et de Bebe Razafindravony.

Au regard de ces différents éléments, qui nécessitent encore des investigations approfondies, le juge chargé du dossier au tribunal d'Anosy a décidé de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction pour un complément d'enquête. La reprise du procès reste ainsi conditionnée à la collecte et à la vérification de preuves et d'informations complémentaires.