Privés d'Anthony Rasolomanana et de Ravaka Sarobidy Randriatahina, les Ankoay devront compter sur leurs autres cadres pour conserver leurs titres continentaux à domicile.

Le compte à rebours est lancé. À moins d'une semaine de l'Africa Cup de basket-ball 3x3, prévue du 3 au 6 décembre au Palais des sports de Mahamasina, Madagascar est contraint de revoir ses plans.

Le président de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB), Jean Michel Ramaroson, a annoncé hier, lors d'un point de presse au siège de la fédération, aux 67 Ha, un partenariat avec Yango ainsi que le forfait de deux éléments importants de la sélection nationale : Anthony Rasolomanana chez les hommes et Ravaka Sarobidy Randriatahina chez les femmes. Ces absences interviennent à un moment crucial de la préparation, alors que les deux formations peaufinent les derniers réglages avant leur entrée en compétition.

Malgré cette situation, le président de la FMBB affiche sa confiance. « Madagascar dispose des ressources nécessaires pour défendre ses deux titres devant son public. Le défi est désormais de trouver les meilleurs équilibres dans les compositions définitives. Moi, personnellement, j'ai confiance en nos joueurs et joueuses », confie Jean Michel Ramaroson.

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En attendant la publication des listes définitives, six joueuses et six joueurs figurent encore dans les groupes présélectionnés. Chez les femmes, la sélection repose notamment sur l'expérience de Christiane Jaofera Minaoharisoa, de Muriel Hajanirina et de Sydonie Andriamihajanirina. Elles sont accompagnées de Tokin'Iaina Sambatrarimiora, de Koloina Rakotonirina et de Justine Rahariarivony.

Détermination intacte

Chez les hommes, le groupe conserve également des éléments habitués aux compétitions nationales et internationales. Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo et Arnol Solondrainy constituent une partie de l'ossature, aux côtés de Casimir Alexandre Rasolofonirina, de Hasina Rasolondrianina et de Marco Rakotovao.

Le COSPN fournit à lui seul trois joueurs, tandis que la GNBC et Vautour complètent la représentation des clubs. L'absence d'Anthony Rasolomanana, élément important de la sélection, oblige toutefois le staff à revoir ses options offensives et ses automatismes.

Chez les femmes, le forfait de Sarobidy Randriatahina prive également l'équipe d'une joueuse qui faisait partie des championnes continentales de 2025. La prochaine étape consistera à ramener les deux groupes à quatre joueurs et quatre joueuses, conformément au format de la compétition. Les choix définitifs devront tenir compte de la complémentarité, de la condition physique et de la capacité à faire face à l'intensité des rencontres.

Devant leur public, les Ankoay auront une double mission : confirmer leur statut de référence africaine et démontrer que ces absences ne remettent pas en cause les ambitions nationales. La pression sera importante, mais la détermination affichée par la fédération reste intacte.