La commission communication et marketing au sein de la Fédération malgache de football a procédé mardi à l'avant-première du film documentaire intitulé « Kitra : Un petit morceau du football », relatant l'immersion au coeur du football malgache, son histoire, ses défis et ses succès, au Cinepax à Ambodivona.

Plusieurs intervenants, plus d'une quinzaine d'anciennes gloires, des techniciens, médecins, dirigeants et passionnés du ballon rond ont retracé leurs parcours et anecdotes. Les différents intervenants ont également avancé des pistes de solutions aux obstacles qui freinent le développement de la discipline dans le pays.

Le film a été réalisé par Sitraka Randriamahaly et dure 1 heure 10. Le tournage a été lancé vers le mois d'août. « Nous avons choisi de faire parler des anciennes gloires et des passionnés des quatre coins de l'île ainsi que des dirigeants actuels », a expliqué Serge Thierry Tsitoara, président de la commission communication et marketing.

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« Il était temps qu'une telle institution comme la FMF dispose des archives. Nous avons lancé la production de ce film et nous procéderons bientôt à l'édition d'un livre ou d'une encyclopédie », a ajouté le responsable. Le coût de ces projets s'élève à 10 millions d'ariary.

Parmi les intervenants figuraient notamment Menakely Ruphin, ancien joueur des Scorpions et de l'ancien Club M, Jérémy Randriambolona, le sélectionneur des Barea Romuald Rakotondrabe, l'actuel directeur technique national Rado Rasoanaivo, le président de la ligue d'Analamanga, de la CFEM et du CFFA, Henintsoa Rakotoarimanana, ainsi que les Barea Morgane Jean Pierre et Chan Tendry Raharijaona. Le sélectionneur Corentin Martins a également apporté son témoignage, aux côtés de nombreux autres acteurs du football malgache.

Des critiques sur la gestion en général, l'arbitrage, le matériel, le gabarit, les diverses formations des techniciens, le suivi médical... ont été évoquées. Le coach Rôrô a personnellement exigé l'amélioration de l'organisation et de la formule du championnat élite afin de rehausser le niveau des joueurs.

La plupart des intervenants ont insisté sur la promotion des académies et des centres de formation des jeunes. La fédération procédera prochainement à l'édition de l'encyclopédie et à la mise en place ultérieure d'un musée au nouveau siège de la fédération dans l'enceinte du stade Barea à Mahamasina.