Chacun sa stratégie. La Fédération malgache de football a publié dans son communiqué de presse d'hier que « le droit d'engagement à la prochaine Pure Play Football League s'élève à 2 millions d'ariary et le prize money du club champion sera de 200 millions d'ariary ». La prime du club champion a été de 20 millions d'ariary lors de la précédente édition et le droit d'engagement, de 5 millions d'ariary.

La FMF a également tenu à rassurer les arbitres sur le paiement de leurs indemnités, après les incidents liés aux impayés et aux arriérés des précédentes éditions, dont l'affaire a fait le tour du monde.

Le communiqué a pour objectif d'informer et de réitérer que la fédération reprendra l'organisation de la PFL. « La FIFA exigera désormais l'organisation du championnat élite féminin en plus de l'habituel championnat national D1 élite pour pouvoir bénéficier des subventions de la FIFA », a indiqué le patron de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa.

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Selon la fédération, vingt-quatre clubs prendront part au prochain championnat. Outre les formations engagées lors de la précédente édition, les huit clubs les mieux classés du championnat national D2 viendront compléter la liste. Les équipes seront réparties en quatre conférences.

À cette allure, la plupart des grands clubs pourraient boycotter le championnat. Le CFEM organisera ce samedi une séance de consultation des techniciens avant de prendre une quelconque décision, tandis que la fédération a convoqué une réunion avec les clubs concernés ce samedi à Isoraka. La tension persiste.