À ne pas rater. La cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte asphalte, baptisée « Slalom I-ndrana by PAMF », se déroule ce week-end de novembre au CCI Ivato.

Les passionnés, les membres des clubs et leurs familles respectives ainsi que les simples curieux s'organisent depuis quelques semaines pour ne pas rater cet événement qui bouclera en beauté la saison.

Comme à chaque événement sportif, Tac's apporte des innovations. Une course open poursuite, dédiée aux non-licenciés, marquera les deux journées. Ce sera aussi une occasion pour les non-licenciés de démontrer leur talent avant de se basculer dans la compétition officielle.

Le roi du circuit fermé, le quintuple champion Juan Rakotojohary, sur Clio Motul, crédité de 125 points après les quatre manches nationales disputées, a déjà une large avance au classement par rapport à son poursuivant, Tovonen Rakotojohary, son père (68 points). Les cinq premiers de chaque catégorie seront primés.