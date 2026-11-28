L'atelier Iconic a réuni mercredi au Radisson Blu des artistes, des créateurs et des entrepreneurs. À l'initiative de Toky Rajaona, les participants ont exploré des pistes pour affirmer leur identité et mieux valoriser leurs créations.

Comment se distinguer et fixer un prix qui reflète la valeur de son travail ? Ces questions étaient au coeur de l'atelier organisé par Toky Rajaona, coach en développement personnel. Kemba, Vanga, Tantely Rakotoarivelo, Liao Miora Cynthia, Domi Sanji et le photographe Pierrot Men ont participé à cette rencontre, gratuite et accessible sur candidature.

De la création à la vente

Les échanges ont porté sur trois dimensions de la valeur d'une création, liées à son utilité, à l'émotion qu'elle suscite et au prestige qu'on lui associe. « Qu'est-ce qui vous distingue particulièrement ? » Cette question a guidé la réflexion sur la manière d'affirmer une identité propre et de justifier un positionnement haut de gamme.

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Les intervenants ont également abordé la place de la culture malgache dans la création et la manière de vendre les oeuvres à leur juste prix. Domi Sanji a illustré la diversité des codes vestimentaires traditionnels. Vanga, anthropologue et enseignant-chercheur spécialisé dans la langue, a apporté son éclairage sur l'identité culturelle.

Invité de la rencontre, Pierrot Men a évoqué son rapport à l'instant dans la pratique de la photographie. « Vivre l'instant présent, c'est être au bon moment, au bon endroit.»