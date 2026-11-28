Denise et Shyn retrouvent le public de la capitale aux côtés de nouvelles figures de la scène musicale. Après plusieurs jours de festivités à Toamasina, le Makua Tour 2026 débarque ce dimanche au Palais des sports Mahamasina, avec un plateau réunissant D-Lain, Denise, Shyn, Ngiah Tax, Jack'Dad et Tukson, pour six heures de spectacle.

Cette nouvelle étape du Makua Tour mise sur la diversité des artistes et le mélange des univers musicaux. Bob Tobias, Tefi, dit Liva, Ernest et DJ Manouella aux platines viendront compléter l'affiche. Prévu pour accueillir jusqu'à 6 000 spectateurs, l'événement est porté par Makua Entertainment, avec NYR Image et L'Agence à l'organisation.

Parmi les artistes attendus, Jack'Dad, originaire de Toamasina et benjamin de cette sélection, s'apprête à vivre une étape importante de sa carrière. « C'est un grand baptême pour moi », souligne ce dernier, qui se réjouit de voir ce jeune talent prendre part à un événement d'une telle envergure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Denise, cette date marque son retour sur la scène tanaise après 4 ans. « Le dernier Makua Tour remonte à 2022. Je reviens aujourd'hui pour une deuxième édition », souligne-t-elle. La chanteuse compte profiter de cette nouvelle occasion pour proposer un spectacle plus abouti. Marquée par une certaine insatisfaction après sa précédente prestation au Makua Festival Music, elle entend notamment reprendre des titres qu'elle n'avait pas pu interpréter à l'époque.

« Une plateforme reste toujours un objectif pour les artistes », insiste-t-elle, considérant ce rendez-vous comme un espace de partage entre artistes, mais aussi de valorisation des talents. Elle promet également quelques surprises.

De son côté, D-Lain aborde cette nouvelle édition avec la volonté de proposer un spectacle de qualité. « Il faut toujours élever le niveau », affirme-t-il, déterminé à maintenir la qualité de ses prestations. Le spectacle de Mahamasina s'étendra sur environ six heures, avec un programme minutieusement organisé pour respecter les horaires et les impératifs de sécurité, particulièrement en raison de la présence attendue de nombreux jeunes. Le début des prestations est ainsi fixé au plus tard à 20 heures.