Le monde artistique et les habitants d'Ambilobe sont en deuil après le décès d'Abdallah, connu sous le nom d'Abdallah Scénette. Il a perdu la vie sur le coup dans un accident de la circulation survenu jeudi dernier, au petit matin.

Selon les informations recueillies, l'accident s'est produit vers 5 h 30, sur la route nationale n° 6, au lieu-dit Sengaloka, à l'entrée d'Antsoha, près de l'établissement FAB. Une voiture et une moto, qui circulaient toutes deux en direction du sud, seraient entrées en collision.

Abdallah, qui conduisait la moto, a succombé à ses blessures. Les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place et ont pris en charge l'enquête.

Abdallah résidait à Antsoha. Il travaillait à Laidama, où il exerçait dans le domaine de la métallurgie et de la soudure. Selon les informations recueillies, il revenait de la prière du matin et se rendait à son lieu de travail lorsqu'il a été victime de l'accident.

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Il menait une vie simple, rythmée par ses habitudes quotidiennes : se lever tôt, prier, travailler et côtoyer les autres. Artiste de proximité, il était en contact direct avec la population. Il s'était fait connaître grâce à ses spectacles et à ses courtes vidéos humoristiques.

Parmi les chansons qui l'ont fait connaître du grand public figurent « Ambesako Bebe » et « Agnaraka anao za ». Pour sa famille, ses proches et les admirateurs de son art, la disparition d'Abdallah Scénette laisse un grand vide. Tous attendent les conclusions de l'enquête.