Dans le cadre de la 18ᵉ édition des MEDays, la Maison de l'Artisan mise sur le dynamisme économique de ses métiers manuels et sur l'alliance avec la création contemporaine pour faire rayonner l'artisanat marocain.

Au-delà des débats géopolitiques et économiques qui animent la ville du Détroit, le terrain tangérois rappelle que l'artisanat constitue l'un des visages les plus visibles de l'identité locale et du savoir-faire national. Du tissage traditionnel au travail du plâtre en passant par le rotin destiné à l'ameublement, les ateliers et espaces de création reflètent une diversité de métiers nourrie par les influences historiques de la région et portée par des gestes transmis d'une génération à l'autre.

Un « patrimoine vivant » au cœur de l'économie réelle

Pour Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l'Artisan, la singularité de l'artisanat marocain tient d'abord à sa vitalité concrète : loin de se réduire à des pièces figées ou à des reliques de musée, il demeure un patrimoine vivant qui irrigue le quotidien et accompagne l'élan impulsé sous la conduite du roi Mohammed VI.

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Un constat que les visites auprès des artisans et le contact direct avec les ateliers permettent d'éprouver sur le terrain, à travers la dimension 100 % manuelle du travail, des techniques d'exception et la transmission assurée par les maîtres artisans. Ce positionnement s'appuie sur un poids économique substantiel. Plus de deux millions de personnes travaillent aujourd'hui dans le secteur de l'artisanat au Maroc, selon les estimations officielles. Le secteur a dépassé le milliard de dirhams à l'exportation et représente près de 10 % des recettes touristiques en devises, selon les chiffres avancés par Tarik Sadik.

Au-delà des chiffres, cette activité crée une dynamique économique et sociale sur l'ensemble des territoires du Royaume, tout en participant à la préservation du patrimoine et au rayonnement international du pays.

Menée en étroite collaboration avec le département chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, l'action de la Maison de l'Artisan vise ainsi à protéger et valoriser les savoir-faire, à déployer des programmes de compétitivité et de design, et à élargir l'accès des artisans aux marchés nationaux et étrangers.

Tradition et création contemporaine : un dialogue sans rupture

Interrogé sur la manière de faire dialoguer tradition et création contemporaine sans dénaturer les savoir-faire, le directeur général de la Maison de l'Artisan écarte l'idée d'un antagonisme entre héritage et modernité. À ses yeux, tout ouvrage artisanal, même ancien, est né d'un acte créatif et d'une réponse vivante aux usages de son époque.

L'enjeu consiste donc à articuler deux exigences : reconnaître et préserver les techniques ancestrales et les fondamentaux du métier, tout en favorisant les échanges entre artisans, concepteurs et designers pour renouveler les formes et les usages. Cette ouverture permet d'accompagner l'évolution des modes de vie et des marchés, à une condition essentielle posée par Tarik Sadik : préserver en permanence l'« ADN » de l'artisanat marocain.

À Tanger, la vitalité des ateliers et la vision portée par la Maison de l'Artisan illustrent une même ambition : faire de la fidélité aux savoir-faire un tremplin d'innovation et de rayonnement économique, plutôt qu'un repli sur le passé.