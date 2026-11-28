Luanda — Le gouvernement angolais a investi 225 millions de dollars dans la construction de cinq gares de grande envergure le long du corridor ferroviaire reliant Luanda au nouvel aéroport international Dr António Agostinho Neto, a annoncé ce vendredi, dans la capitale, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu.

Le ministre, qui s'exprimait en marge de l'inauguration de quatre nouvelles gares du réseau ferroviaire de Luanda (CFL), a précisé que cet investissement a été assuré par un financement public à long terme, avec pour objectif la valorisation et l'exploitation commerciale de ces infrastructures en partenariat avec le secteur privé.

« Il s'agit d'un financement public. C'est donc le fruit d'un effort d'investissement public ; ce que nous faisons désormais, c'est tirer parti de cet investissement, précisément en collaboration avec le secteur privé », a-t-il déclaré.

Concernant les aménagements aux abords des gares, Ricardo de Abreu a souligné que les études finales sont en cours pour déterminer le volume d'investissement nécessaire. Il a assuré que l'exécutif entend poursuivre les travaux, compte tenu de leur importance pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Luanda et d'Icolo e Bengo.

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Le ministre a également mis en avant l'intention de transformer ces gares en espaces d'inclusion sociale, au-delà de leur fonction de transport de passagers, en y installant des services publics et privés et en favorisant les activités économiques.

Selon le ministre, ces infrastructures offrent des conditions propices au développement de petites entreprises locales et à la fourniture de divers services, tels que la délivrance de cartes d'identité et d'autres documents officiels, des services bancaires, l'accès à l'eau et à l'électricité, les télécommunications, la télévision, Internet, ainsi que des activités de loisirs.

Ricardo de Abreu a précisé qu'environ 70 % de l'espace des gares est destiné à une exploitation commerciale, tandis que les 30 % restants sont directement consacrés aux activités ferroviaires.

Dans ce contexte, il a été estimé que les stations pourraient également contribuer à accélérer le processus de preuve de vie et de mise à jour des données des citoyens majeurs, compte tenu de son caractère obligatoire dans le cadre du processus électoral de l'année prochaine.