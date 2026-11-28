Huambo — Le conseiller militaire principal du commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), le général Oladislav Kharchenko, a évalué cette semaine l'état de préparation opérationnelle et les conditions d'entraînement du personnel de la Région militaire centrale (RMC).

Selon une note du commandement de la Région militaire centrale transmise à l'ANGOP, cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une mission de travail visant à superviser les capacités opérationnelles de la structure militaire et à s'informer sur le fonctionnement des centres de formation existants dans la région.

Au cours de cette visite, le général russe s'est informé des conditions de préparation du personnel et des capacités de la structure de commandement, dans le cadre du suivi de l'état de préparation des unités militaires.

Le général Oladislav Kharchenko a souligné les possibilités de formation offertes au personnel angolais par les institutions et académies militaires de la Fédération de Russie.

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À cette occasion, le commandant de la Région militaire centrale, le lieutenant-général Simão Carlitos Wala, a souligné l'importance de renforcer et de consolider la coopération entre le gouvernorat de Huambo et les Forces armées angolaises (FAA), en vue de garantir la paix, l'ordre et la tranquillité publiques.

Au cours de la même période, le principal conseiller militaire du commandant en chef des FAA a été reçu par le vice-gouverneur chargé des services techniques et des infrastructures de la province de Huambo, Edgar dos Santos Hilário, qui a réaffirmé la disponibilité d'une collaboration institutionnelle avec les forces armées.

Il a exprimé l'engagement du gouvernorat local à améliorer les conditions de vie et le bien-être de la population.

La Région militaire centrale est l'une des structures territoriales de l'Armée angolaise et comprend les provinces de Huambo, Bié, Benguela et Cuanza Sul.

Avec son poste de commandement situé à Huambo, sa zone de responsabilité englobe les tâches opérationnelles, administratives et logistiques, ainsi que la coordination de la préparation et du soutien des unités militaires sous son autorité.