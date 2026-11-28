Luanda — L'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études supérieures (INAAREES) présentera le 2 décembre, à Luanda, les résultats de trois évaluations et accréditations externes de l'enseignement supérieur, menées en 2026.

Selon le communiqué de presse de l'INAAREES parvenu à l'ANGOP, ces évaluations ont eu lieu en avril, août et octobre de cette année et ont porté sur les formations de troisième cycle, les formations en sciences de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur.

Le document précise qu'en avril 2026, 137 formations ont été évaluées, dispensées dans 29 établissements d'enseignement supérieur, dont 14 à Luanda et 15 dans d'autres provinces du pays.

Il ajoute qu'en août, le processus a inclus la réévaluation de 133 formations en sciences de l'éducation, précédemment évaluées en 2024, dispensées dans 36 établissements d'enseignement supérieur, dont cinq à Luanda et 31 dans d'autres provinces.

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« Cette initiative s'inscrit dans le cadre du processus d'évaluation et d'accréditation de la qualité de l'enseignement supérieur en Angola, et vise à évaluer les normes de qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements universitaires du pays », souligne le document.