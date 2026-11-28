Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a déclaré vendredi que la loi sur le sponsoring devait être mise à jour et simplifiée de toute urgence afin d'inciter davantage les entreprises à soutenir le sport national.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de la sixième édition de son entretien avec les journalistes, son ministère juge urgent d'apporter des modifications afin de faciliter l'engagement des entreprises dans le soutien au sport.

« Nous avons fait nos devoirs. Ceux qui ont suivi les travaux du Conseil supérieur des sports l'ont compris, nous avons débattu avec toutes les institutions, y compris le ministère des Finances, et nous avons présenté nos propositions d'amélioration de la loi », a-t-il affirmé.

Le gouvernant a déclaré que la loi est actuellement en cours de révision et que le ministère des Finances, qui pilote le groupe de travail, devrait soumettre la nouvelle proposition au Conseil des ministres.

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L'objectif principal de cette révision, a-t-il souligné, est de simplifier la procédure et de la rendre plus attractive pour les mécènes, qui, malgré l'existence de la loi depuis 14 ans, ne se sentent pas suffisamment incités à soutenir les équipes et les projets sportifs.

« Nous sommes déterminés, nous collaborons avec différents organismes pour simplifier la loi, et les ajustements nécessaires seront très bénéfiques », a-t-il insisté.

Selon le ministre, la révision de la loi sur le mécénat s'inscrit dans la nouvelle philosophie du secteur, qui vise la rentabilité du sport et la réduction de la dépendance totale à l'égard de l'État.

Il considère en effet que le sport doit être perçu comme une activité lucrative avec la participation active du secteur privé.

La loi 8/12 sur le mécénat en Angola a été publiée le 18 janvier 2012, mais son application concrète n'a débuté que plusieurs années plus tard, après l'adoption des règlements d'application.

La loi sur le mécénat en Angola est un instrument juridique qui encourage les entreprises et autres personnes morales à soutenir financièrement des projets d'intérêt public, en leur offrant en contrepartie certains avantages fiscaux.

En d'autres termes, cette loi permet aux entreprises de soutenir des initiatives sociales, culturelles, sportives, éducatives, scientifiques et autres, et de bénéficier d'avantages fiscaux à ce titre.

Le mécénat est principalement régi par deux instruments juridiques : la loi n° 8/12 du 18 janvier et le décret présidentiel n° 195/15, portant règlement d'application de la loi sur le mécénat.

Cette loi établit le cadre juridique des incitations fiscales et du soutien public au mécénat.