Luanda — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, a appelé, ce vendredi à Luanda, au renforcement des mesures de sécurité, d'hygiène et de santé sur les lieux de travail, estimant que la protection de la vie est essentielle à la productivité et au développement durable.

Intervenant lors de l'ouverture d'un séminaire consacré à la sécurité, à l'hygiène et à la santé au travail, la ministre a exhorté les responsables et les employés du secteur à considérer la prévention des risques professionnels comme une responsabilité collective.

À cette occasion, elle a souligné que le Ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) doit servir de référence en matière de promotion d'environnements de travail sûrs, en améliorant les conditions de travail au sein de ses propres services.

Teresa Rodrigues Dias a rappelé que l'article 76 de la Constitution de la République d'Angola consacre le droit des travailleurs à la protection, à l'hygiène et à la sécurité au travail ; un principe également inscrit dans la loi n° 26/22 du 22 août, portant loi-cadre sur la fonction publique.

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Sur le plan international, elle a mis en avant les engagements pris par l'Angola dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail (OIT), notamment en ce qui concerne les conventions n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, n° 187 relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, et n° 161 sur les services de santé au travail.

Concernant le séminaire, la ministre a indiqué que l'identification des vulnérabilités et l'actualisation des connaissances sur les risques professionnels figurent parmi les principaux objectifs.

Elle a ajouté que cet événement devrait permettre de dégager des solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail au sein des différents services du ministère.

La responsable a par ailleurs soutenu que la prévention doit s'inscrire dans les pratiques institutionnelles, en impliquant l'ensemble des employés, quelles que soient leurs fonctions.

Elle a estimé que la protection des travailleurs constitue un engagement envers la dignité humaine ainsi qu'un facteur déterminant pour l'efficacité des services publics.

Le séminaire sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail (SHST), organisé à l'initiative du MAPTSS par le biais de son Bureau des ressources humaines, visait à faire connaître l'importance de la mise en place de ces services au sein des entreprises.

Parallèlement, il s'agissait d'appréhender les principes fondamentaux de leur application et de renforcer les initiatives favorisant un environnement de travail sûr et sain, propice au maintien d'une santé mentale équilibrée.