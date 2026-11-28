Luanda — L'Angola travaille, par l'intermédiaire de la FAF, à la présentation d'une candidature pour accueillir la 9e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de futsal, prévue en 2028.

Cet engagement a été annoncé ce vendredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, en reconnaissance du développement et de la croissance de cette discipline dans le pays.

Le ministre a fait cette déclaration alors qu'il recevait, à la « Galeria dos Desportos », l'équipe nationale angolaise de futsal, qui a participé à la 8e édition de la compétition continentale, organisée du 12 au 21 octobre au Maroc, où elle a décroché le titre de vice-championne.

Le vice-président de la FAF, Adão Costa, a salué le soutien apporté par le ministère aux équipes nationales de football à divers niveaux, et tout particulièrement à celle de futsal. Il a promis de travailler sans relâche pour que l'équipe puisse conquérir le titre de championne lors des prochaines compétitions africaines.

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Lors de sa première participation en 2008, l'Angola avait été éliminé dès la phase de groupes, un résultat identique à celui de 2016.

En 2020, l'équipe a remporté la médaille de bronze, tandis qu'en 2024 et 2026, elle a terminé à la deuxième place.