Menongue — L'adhésion de l'Angola à l'ONU a renforcé sa position diplomatique, élargi sa participation aux mécanismes multilatéraux de décision et lui a permis de contribuer aux processus internationaux de paix et de sécurité, a déclaré ce samedi, l'universitaire José Sacupia.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion du 50e anniversaire de l'adhésion de l'Angola aux Nations Unies, qui sera célébré le 1er décembre, l'universitaire a estimé que l'intégration du pays à l'organisation revêtait une importance historique, politique et diplomatique, car elle est directement liée à l'accession à l'indépendance nationale et au processus de décolonisation de l'Afrique.

Selon José Sacupia, l'entrée de l'Angola à l'ONU a été le fruit d'un intense processus diplomatique mené par le premier président de la République, António Agostinho Neto, qui, en 1976, a dû faire face aux contraintes liées aux tensions de la Guerre froide et aux désaccords au sein du Conseil de sécurité.

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L'universitaire a expliqué que, malgré des obstacles initiaux, les efforts diplomatiques déployés auprès des pays africains membres du Conseil de sécurité ont permis de débloquer le processus, aboutissant à l'adoption de la résolution 397 du 22 novembre 1976, recommandant l'admission de l'Angola.

L'Assemblée générale a ensuite officialisé l'entrée du pays par la résolution 31/44 du 1er décembre de la même année, suivie de la création de la première délégation angolaise auprès de l'organisation, dirigée par le vice-Premier ministre de l'époque, José Eduardo dos Santos.

Pour le professeur, cette étape représentait une opportunité stratégique pour l'affirmation de la souveraineté nationale et le rayonnement de l'Angola sur la scène internationale, en ouvrant la voie à une participation active du pays aux mécanismes mondiaux de coopération et de coordination politique.

Évoquant la période 1988-2002, José Sacupia a souligné la contribution des Nations Unies au suivi des processus de paix en Angola, notamment les accords de New York, signés en décembre 1988, qui ont jeté les bases du retrait des troupes cubaines du territoire national.

Il a également mentionné les différentes missions de vérification et d'observation des Nations Unies en Angola, dont les principaux objectifs étaient de contrôler la mise en oeuvre des accords politiques et militaires, de superviser les processus de cessez-le-feu et de veiller à l'application du Protocole de Lusaka.

L'universitaire a estimé que la participation de l'ONU avait été tout aussi essentielle lors de la transition du système politique angolais vers le multipartisme, marquée par la tenue des premières élections générales en 1992, que dans le suivi des efforts de paix qui ont abouti à la fin du conflit armé en 2002.

Il a ajouté qu'avec l'instauration de la paix, la coopération entre l'Angola et les Nations Unies s'est orientée en priorité vers les opérations de maintien de la paix, l'aide humanitaire et les programmes de reconstruction nationale.

Présence au sein des organes décisionnels de l'ONU

Dans le domaine du rayonnement diplomatique, José Sacupia a souligné les deux élections de l'Angola comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les mandats 2003-2004 et 2015-2016, le pays ayant assumé la présidence tournante de cet organe durant ce dernier mandat.

Il a également insisté sur le fait qu'en 2005, l'Angola a pris la présidence de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, créée la même année, un fait qu'il a considéré comme une reconnaissance de la capacité diplomatique du pays et de sa contribution à la promotion de la stabilité internationale.

Le chercheur a également mis en avant la participation de l'Angola au Conseil économique et social et au Conseil des droits de l'homme, entre autres organes multilatéraux, comme preuve des progrès accomplis au cours des cinq décennies d'intégration à l'Organisation.

Concernant les défis actuels, José Sacupia a souligné que l'Angola utilise les plateformes des Nations Unies pour promouvoir les Objectifs de développement durable (ODD), plaider en faveur de réformes du système multilatéral et renforcer son intervention dans la résolution des conflits sur le continent africain.

Dans ce contexte, il a souligné le rôle du pays dans les efforts de médiation régionale, notamment dans le cadre du Processus de Luanda, visant la pacification de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), considérant cette intervention comme un exemple de l'influence diplomatique croissante de l'Angola.

Selon lui, les cinquante années d'adhésion aux Nations Unies représentent une occasion d'évaluer les acquis historiques et diplomatiques obtenus, ainsi que de reconnaître la contribution de l'organisation à la paix, à la stabilité et au développement en Angola et sur le continent africain.

José Sacupia a conclu que la participation aux Nations Unies a considérablement contribué à améliorer l'image de l'Angola à l'étranger, permettant au pays de s'affirmer comme un acteur actif sur les questions régionales et internationales.

L'Organisation des Nations Unies a été fondée le 24 octobre 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif de préserver la paix et la sécurité internationales, de promouvoir les relations amicales entre les peuples, de défendre les droits de l'homme et de favoriser la coopération entre les États. Elle compte actuellement 193 États membres.

L'Angola est devenu le 146e État membre de l'ONU le 1er décembre 1976, suite à l'adoption de la résolution 31/44 de l'Assemblée générale.

Depuis lors, le pays participe aux travaux de différents organes et mécanismes de l'organisation et a siégé deux fois comme membre non permanent du Conseil de sécurité, de 2003 à 2004 et de 2015 à 2016.