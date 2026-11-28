Luanda — Le ministre de l'Administration du Territoire, Daniel Félix Neto, a déclaré ce vendredi à Luanda que le processus d'enregistrement électoral à l'étranger, qui débutera en janvier, devrait toucher 22 000 citoyens répartis dans 26 missions consulaires.

S'adressant à la presse à l'issue d'une réunion de concertation, destinée aux chefs de mission et aux responsables des postes consulaires de la République d'Angola et tenue au Ministère des Relations extérieures, le ministre a indiqué que la rencontre a porté sur la mise en place des conditions nécessaires au lancement de l'enregistrement électoral dans 12 pays.

Pour mener à bien cette campagne à l'étranger, qui s'étendra sur trois mois, 90 agents seront mobilisés afin d'assurer l'enregistrement des membres de la communauté angolaise résidant hors du pays.

Concernant l'objectif chiffré, le ministre a précisé qu'il se base sur les données historiques de 2022, avec de réelles perspectives d'atteindre un nombre plus élevé.

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S'agissant d'une opération de grande envergure, le ministre a souligné que l'enregistrement nécessite une préparation humaine et logistique rigoureuse, indispensable au respect du calendrier établi et à la réussite de la campagne dans les pays sélectionnés.

De son côté, le ministre des Relations extérieures, Teté António, a qualifié cette réunion d'essentielle pour lever les interrogations concernant le processus d'enregistrement électoral au sein des missions diplomatiques.

Il a insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre la capitale et les représentations extérieures -- à savoir les missions diplomatiques et consulaires -- pour assurer la réussite du processus.

Il a confirmé que les conditions sont réunies pour que le processus démarre conformément au calendrier fixé par le MAT (Ministère de l'Administration du Territoire). S'appuyant sur l'expérience de la précédente année électorale, il a souligné une tendance à la hausse du nombre de citoyens à enregistrer. Selon une estimation réalisée en 2018, environ 400 000 citoyens angolais vivent à l'étranger, répartis sur différents continents.

Sur le plan national (dans le pays), l'enregistrement électoral non officiel a débuté le 15 juin 2026 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027.

