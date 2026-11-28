Mbanza Kongo — L'admission de la République d'Angola à l'Organisation des Nations Unies (ONU), le 1er décembre 1976, a consolidé la souveraineté du pays sur la scène internationale, a déclaré ce vendredi, à Mbanza Kongo (province du Zaïre), l'universitaire Afonso Nsambu Júnior.

S'exprimant auprès de l'ANGOP, l'universitaire a souligné que, 50 ans après son adhésion en tant que membre à part entière des Nations Unies, l'Angola continue de gagner en influence au sein de cette organisation mondiale.

Selon lui, cette admission a permis aux chefs d'État angolais de faire entendre leurs contributions, leurs aspirations et leurs propositions sur la plus grande tribune mondiale, notamment concernant l'éradication de la pauvreté, de la faim, des maladies et d'autres fléaux qui affectent les populations africaines.

Il a affirmé que, 50 ans plus tard, l'Angola s'affirme comme un véritable défenseur du développement, tant pour de nombreux pays du continent africain -- berceau de l'humanité -- que pour d'autres nations à travers le monde.

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Il a ajouté qu'au cours des dernières années, l'Angola, par l'intermédiaire du président João Lourenço, a assumé la mission de médiateur dans le conflit de la région des Grands Lacs et a été désigné « Champion de la paix en Afrique », grâce à sa présence au sein de l'ONU.

« Peu à peu, l'Angola s'impose comme une puissance majeure dans la résolution de certains conflits qui continuent de dévaster de nombreux pays africains », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l'universitaire a plaidé pour un rôle plus actif des Nations Unies dans la gestion de certains conflits qui sévissent sur le continent africain et dans le reste du monde, en citant notamment la guerre en RDC, les tensions au Moyen-Orient -- impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis -- ainsi que le conflit opposant la Russie à l'Ukraine.

L'Angola a été admis à l'ONU le 1er décembre 1976, un an après son accession à l'indépendance nationale.

