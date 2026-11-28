Luanda — L'Afrique doit résolument investir dans la production technologique et l'innovation endogène afin de combler son retard sur le reste du monde et de se donner les moyens de réaliser ses ambitions de développement, a plaidé vendredi à Luanda la commissaire de l'Union africaine (UA) chargée du Développement économique, du Commerce, du Tourisme, de l'Industrie et des Ressources minérales, Francisca Belobe.

Intervenant à l'occasion de la première édition du sommet « Africa Builds Tech » (L'Afrique bâtit sa technologie), organisé dans la capitale angolaise, la responsable a souligné que, dans un contexte mondial désormais dominé par l'intelligence artificielle (IA), le continent ne pourra surmonter ses déséquilibres économiques et technologiques qu'en passant du statut de simple consommateur à celui de véritable producteur.

Selon la commissaire, il est impératif d'accroître les capacités de production locales, lesquelles ne sauraient se limiter aux seuls biens de consommation courante, mais doivent s'étendre à l'ensemble des secteurs stratégiques, notamment l'exploitation des ressources minérales et la maîtrise des connaissances géologiques.

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« L'Afrique ne peut continuer à être uniquement un réservoir de ressources minérales pour le reste du monde. Elle doit devenir un pôle de savoir, d'innovation technologique, de création de valeur ajoutée et de compétitivité industrielle », a-t-elle déclaré.

Pour Francisca Belobe, la souveraineté minérale du continent passe avant tout par la maîtrise scientifique et technologique de ses propres ressources naturelles.

La responsable a également mis en exergue le rôle déterminant du secteur privé dans la mobilisation des investissements et la structuration de chaînes de valeur régionales intégrées.

Elle a, dans cette perspective, exhorté les États membres de l'Union africaine, les institutions techniques ainsi que les partenaires au développement à conjuguer leurs efforts pour mettre en place un environnement favorable à l'innovation et à l'émergence de capacités technologiques locales.

D'après la commissaire, le principal défi auquel sont confrontés les dirigeants africains consiste à répondre aux aspirations de la jeunesse du continent, en lui garantissant des perspectives d'emploi et des opportunités économiques dans un monde plus équitable, conformément aux ambitions de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux Objectifs de développement durable (ODD).

Francisca Belobe a, par ailleurs, salué l'engagement du Gouvernement angolais dans l'organisation de cette rencontre. Elle a notamment mis en avant le partenariat entre le Centre africain de développement minier et l'entreprise Intellico, qui soutient la mise en oeuvre d'initiatives telles que la plateforme « Geosphere », destinée à traduire la vision continentale en actions concrètes dans le domaine des géosciences.

Le sommet réunit à Luanda des décideurs politiques, des experts et des représentants du secteur privé autour des enjeux liés au développement de la production numérique et technologique en Afrique.