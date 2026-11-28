Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, a souligné ce vendredi, à Luanda, que les taux préférentiels des droits de douane de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) constituent un facteur déterminant pour stimuler l'activité économique nationale.

Intervenant lors de la discussion et de l'approbation du projet de loi d'habilitation législative, qui autorise le Président de la République, en sa qualité de chef de l'exécutif, à légiférer sur la définition des taux préférentiels des droits de douane au sein de la SADC, le ministre a expliqué qu'avec des coûts d'importation réduits, la production nationale deviendra plus compétitive, atteignant ainsi le consommateur final à des prix plus abordables.

Le responsable a souligné que l'exposition à la concurrence des partenaires de la région australe rendra les entreprises angolaises plus résilientes, compétitives et innovantes.

Il a fait valoir qu'actuellement, l'intégration régionale reste en deçà des besoins de l'Angola, rappelant qu'entre 2020 et 2024, les exportations du pays vers le continent sont passées de 161 millions à 916 millions de dollars américains.

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Malgré ces progrès, le niveau atteint ne représente encore que 1 % à 3 % du total des exportations.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a précisé que les exportations de l'Angola vers le continent africain demeurent concentrées, l'Afrique du Sud absorbant à elle seule 38 % du total.

Rui Miguêns a expliqué que les taux préférentiels des droits d'importation de la SADC s'appliquent aux marchandises couvertes par le calendrier de démantèlement tarifaire convenu, lequel englobe 5 422 produits.

Pour de nombreux produits, selon le responsable, le taux préférentiel immédiat est de 0 %, tandis que pour les produits les plus sensibles, pour lesquels l'Angola n'a pas intérêt à protéger son marché national, une réduction progressive est prévue, jusqu'à atteindre un taux de 0 % en 2029.

Le projet de loi d'autorisation législative, habilitant le Président de la République -- en sa qualité de chef du pouvoir exécutif -- à légiférer sur la définition des taux préférentiels des droits à l'importation dans le cadre de la SADC, a été adopté ce vendredi. Cette adoption a eu lieu lors de la 3e réunion plénière extraordinaire de la 5e session législative de la 5e législature de l'Assemblée nationale.

Les taux préférentiels des droits de douane au sein de la SADC correspondent à des droits de douane réduits ou supprimés, appliqués aux marchandises originaires des États membres dans le cadre de l'Accord de libre-échange de la SADC.

L'objectif est d'éliminer progressivement les barrières tarifaires, de faciliter les échanges commerciaux intrarégionaux, de réduire les coûts d'importation, notamment pour les matières premières et les biens intermédiaires et de favoriser l'intégration économique régionale.

L'initiative ainsi adoptée vise à promouvoir l'intégration régionale en faveur du développement économique, social et humain du pays, à accroître la compétitivité des entreprises nationales, ainsi qu'à stimuler les investissements directs étrangers et la croissance des exportations nationales au sein de l'espace régional.

