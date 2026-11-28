Luanda — L'Angola a lancé jeudi (26) à Londres (Royaume-Uni) une tournée internationale pour mobiliser les investissements privés dans le tourisme, dans le cadre de sa stratégie nationale Investe Tourisme, une action qui a marqué le début d'une feuille de route pour la promotion des opportunités d'affaires auprès des investisseurs et opérateurs internationaux.

L'événement, qui a réuni des investisseurs, des institutions financières, des fonds d'investissement, des groupes hôteliers et des partenaires stratégiques potentiels, a été présidé par le secrétaire d'État à la gestion des actifs et des concessions touristiques, Josemar Afonso, chef de la délégation angolaise au Royaume-Uni.

La stratégie du gouvernement a été présentée par le directeur national de l'économie des concessions touristiques, Bruno de Matos, qui a profité de l'occasion pour mettre en évidence les quatre zones prioritaires pour le développement du tourisme national : Calandula, Baía dos Tigres, Ponta do Padrão et Serra da Leba.

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Il a ensuite fait mention de l'investissement public de près de 850 millions de dollars dans les infrastructures des zones d'intérêt et à potentiel touristique, ayant permis la mise en place des conditions pour une participation accrue du secteur privé.

Cette occasion a également servi de présenter le « Concierge Investisseur », un mécanisme de suivi et de facilitation conçu pour établir une ligne de contact direct avec les investisseurs et fournir conseils, assistance et coordination institutionnelle à chaque étape des projets, depuis la manifestation d'intérêt jusqu'à l'identification des solutions et la transmission des dossiers d'investissement.

La tournée internationale, qui a débuté le 26 novembre dernier, se déroule jusqu'en juin 2027 et prévoit des rencontres dans plusieurs villes, entre autres Dubaï, Abou Dabi, Lisbonne, Madrid, Berlin, Riyad, ville de Cap, Johannesburg et Nairobi.

Cette initiative vise à rapprocher l'Angola des centres internationaux de décision et de financement, à promouvoir des partenariats pour le développement, le financement, la gestion et l'exploitation d'actifs touristiques.

À ce sujet, le Conseil des ministres a également approuvé, jeudi 26, lors de la 10e session ordinaire, le projet de décret présidentiel qui institutionnalise la Baía dos Tigres, la Serra da Leba et le Ponta do Padrão comme zones d'intérêt et de potentiel touristique, ce qui donne une plus grande consistance au message présenté aux investisseurs à Londres.

Cet événement démontre que la mobilisation de capitaux privés s'accompagne de mesures concrètes d'organisation et de valorisation des territoires à potentiel touristique, en créant des bases institutionnelles pour la structuration des projets et les futures opportunités d'investissement, selon le ministère du Tourisme.