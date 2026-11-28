Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a réaffirmé vendredi l'impossibilité de transférer le complexe de la Cidadela à Sonangol tant que le relogement des 31 institutions sportives qui y sont installées, dont 28 fédérations, n'est pas garanti.

Lors de sa sixième rencontre avec la presse, qui s'est tenue à la Galerie des Sports de Luanda, le gouvernant a précisé que, bien que la procédure de transfert ait déjà rempli toutes les conditions requises, les locaux ne seront pas cédés sans qu'une solution de relogement alternative ait été trouvée pour accueillir ces institutions.

« Nous ne pouvons pas déplacer les entités qui contribuent au développement sportif du pays », a-t-il souligné.

Concernant les responsabilités, si la propriété du complexe venait à être transférée à des tiers après le relogement, il a indiqué que Sonangol signerait un contrat avec le ministère, définissant clairement les responsabilités de chaque partie, la protection des équipes nationales figurant parmi les priorités.

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Le complexe de la Cidadela abrite 31 institutions sportives, notamment les fédérations de handball, de basketball, de judo, de tennis, de pêche sportive, de MMA, de lutte, de jiu-jitsu, de taekwondo et le Centre de médecine sportive.

L'intention de Sonangol de reprendre le complexe de la Cidadela a été annoncée en 2024, dans le cadre d'un projet de requalification.

Lors de la réunion, Rui Falcão a également abordé d'autres questions relatives au secteur sportif, en insistant sur la falsification d'âge et la lutte contre le dopage.

Le complexe sportif de la Cidadela comprend également un stade et trois salles de sport.

Autrefois « cathédrale du football national », le stade historique de la Cidadela, inauguré en 1972, a été fermé en 2006 par la Confédération africaine de football (CAF) pour des raisons de sécurité, en raison de fissures dans sa structure, ses piliers, ses poutres et les tribunes de deuxième niveau.

Vingt ans plus tard, cette infrastructure « géante » ne montre aucun signe apparent de relance du sport.