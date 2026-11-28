Un travailleur indépendant de 42 ans a été victime d'un vol avec effraction à son domicile à St-Hilaire tôt dans la matinée du jeudi 26 novembre. Des bijoux en or, de l'argent, des appareils électroniques, des outils électriques et d'autres effets personnels figurent parmi les objets emportés. Le préjudice est estimé à environ Rs 300 000 par la famille. Un homme de 25 ans, qui travaillait avec la victime et connaissait bien la maison, a été arrêté.

La victime a découvert le cambriolage après avoir constaté que l'imposte de sa maison avait été brisée. En inspectant les lieux, il a remarqué que plusieurs objets manquaient. La famille a alors entrepris de vérifier les différentes pièces afin d'établir un premier inventaire des biens disparus.

Parmi les objets volés signalés figurent un haut-parleur, des bouteilles de whisky et de rhum, ainsi que plusieurs outils, dont une meuleuse et une scie sauteuse. Des draps et d'autres effets personnels auraient également été emportés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la soeur de la victime, le suspect travaillait avec son frère et connaissait particulièrement bien la maison. Il avait l'habitude d'y être présent dans le cadre de son travail puisque différents matériaux et équipements y étaient entreposés. Il connaissait ainsi les lieux et savait où certaines affaires étaient conservées.

Les pertes ne se limiteraient pas au rez-de-chaussée de la maison. À l'étage, des carpes koï et des poissons rouges qui se trouvaient dans des bacs, auraient disparu.

Des draps ont aussi été dérobés.

Les bijoux de leur mère, aujourd'hui décédée, figurent aussi parmi les biens volés. Quatre bracelets et quatre bagues auraient notamment disparu. La soeur de la victime affirme également que les Rs 25 000 économisées pour acheter un ensemble de canapés à l'occasion du Black Friday, ont été emportées.

Selon les premières estimations de la famille, la valeur des objets emportés, bijoux et argent compris, avoisinerait les Rs 300 000. Ce montant pourrait toutefois évoluer, les proches étant encore en train de vérifier l'ensemble de leurs effets personnels.

Après avoir alerté la police, les membres de la famille ont fait part de leurs soupçons concernant l'homme qui travaillait avec la victime. Âgé de 25 ans et habitant Cent Gaulettes, St-Hilaire, celui-ci a été arrêté. Selon la soeur de la victime, il aurait reconnu les faits. Les objets dérobés n'ont toutefois pas encore été récupérés.

La famille soupçonne que le suspect aurait recouvert une caméra de surveillance avec un drap pour commettre son forfait. La veille du vol, vers 21 heures, un problème avait déjà été constaté avec l'un de ces appareils mais la famille avait d'abord pensé à un simple souci de connexion.

L'enquête se poursuit afin de retrouver les objets volés.