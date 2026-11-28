Le deuxième week-end des finales des Swan Masters 2026, disputé les 21 et 22 novembre, a relancé le suspense. Chez les messieurs, Gavin Anderson, Stefan Lee Luen Mang et Bhavish Ramtale se partagent la tête après six rondes, tandis que chez les dames, Anya Burbach et Aamirah Beekhy sont au coude-à-coude. La jeune Khilli Meenowa, 14 ans, a également marqué les esprits en faisant tomber la championne en titre.

Dans l'Open, les quatre joueurs qui comptaient trois points après les trois premières rondes ont tous connu la défaite. La surprise est venue de Salhi Zouhaier, qui a battu le champion en titre Gavin Anderson lors de la quatrième ronde.

Après avoir pris l'avantage avec les Blancs dans une variante du gambit dame accepté, Gavin Anderson a été puni pour avoir retardé son roque, son adversaire concluant par une attaque sacrificielle menant au mat.

Gavin Anderson n'aura pas la partie facile lors des 3 dernières rondes.

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Le champion a toutefois réagi en dominant Stefan Lee Luen Mang puis Bhavish Ramtale. Salhi Zouhaier, lui, n'a pas confirmé son exploit, s'inclinant face à Devarajan Chinasamy et Stefan Lee Luen Mang. Après six rondes, Gavin Anderson, Stefan Lee Luen Mang et Bhavish Ramtale totalisent cinq points, le premier occupant la tête au départage. Déjà opposé à ses principaux concurrents, Anderson est bien placé pour défendre son titre. Le duel entre les deux Mauriciens, Stefan Lee Luen Mang et Bhavish Ramtale, lors de la huitième ronde pourrait peser lourd dans la course au titre national.

Notons que Bhavish Ramtale a longtemps été la révélation du tournoi. Après cinq victoires consécutives, il a vu sa série s'arrêter à la sixième ronde face à Anderson. Il reste néanmoins à cinq points et partage la tête. Fort de sa deuxième place obtenue récemment à La Réunion face à des adversaires mieux classés, il vise désormais le podium, avec en ligne de mire les deux titres en jeu : celui des Masters et celui de champion de Maurice.

Le duel entre Bhavish Ramtale (à g.) et Stefan Lee Luen Mang (à dr.), lors de la huitième ronde pourrait peser lourd dans la course au titre national.

Chez les dames, Khilli Meenowa a signé l'exploit du week-end. À seulement 14 ans, elle a infligé sa première défaite à la tenante du titre, Anya Burbach, grâce à un gain tactique du fou suivi d'un sacrifice de dame menant au mat.

Anya Burbach a toutefois réagi lors de la sixième ronde en prenant le dessus sur sa principale rivale, Aamirah Beekhy. Les deux joueuses se partagent ainsi la première place avec cinq points.

Derrière elles, Junon Benaich, Khilli Meenowa et Samaira Tulsidas suivent avec quatre points. Malgré cette défaite, Aamirah Beekhy affiche des progrès encourageants, avec une approche plus offensive et une meilleure maîtrise du temps et du stress, notamment après sa récente participation à l'Olympiade et une semaine de préparation avec un entraîneur moldave.

Khilli Meenowa, 14 ans, a infligé sa première défaite à la tenante du titre, Anya Burbach, le week-end dernier.

Finalement, les trois dernières rondes, prévues le week-end prochain (à la salle Eddy Norton, Rose- Hill, le 28 novembre et au Swan Center, Port-Louis, le lendemain), s'annoncent décisives, avec des titres encore loin d'être attribués dans les deux catégories.