Un affidavit de six pages déposé devant la Cour suprême par Anba Manikham, ancien Senior Manager Cabin Operations d'Air Mauritius (MK), soulève des questions sur le fonctionnement de la compagnie nationale entre 2021 et 2024.

L'ancien cadre, actuellement suspendu, y consigne plusieurs interventions qu'il attribue notamment à Ken Arian et à Marday Venkatasamy, ancien président du conseil d'administration. Anba Manikham affirme avoir été témoin de pressions présumées dans le recrutement du personnel navigant commercial.

En novembre 2023, Ken Arian serait intervenu à plusieurs reprises dans ce processus. Des noms de personnalités politiques et de personnes influentes auraient figuré sous ceux de certains candidats. On lui aurait demandé de communiquer les adresses résidentielles de candidats afin que le National Security Service (NSS) vérifie leurs affiliations politiques.

Selon lui, Marday Venkatasamy aurait évoqué des candidats dont les dossiers attendaient une approbation auprès de contacts au Prime Minister's Office. Il dit avoir été affecté à un poste absent de l'organigramme approuvé, avant sa suspension.

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Autre volet : Mauritius Duty Free Paradise. Ken Arian lui aurait demandé de faciliter des discussions pour que les boissons alcoolisées servies à bord soient achetées auprès du fournisseur Heinemann. Après son refus, Ken Arian aurait indiqué que 5 % de leur valeur étaient destinés au Premier ministre de l'époque, Pravind Jugnauth.

L'ancien cadre revient sur le transport de bijoux et de montres de valeur depuis Paris en 2021. Ken Arian lui aurait demandé d'en faciliter l'acheminement par des membres d'équipage, sans suivre les procédures douanières habituelles. Ces articles, dont des photographies lui auraient été envoyées sur WhatsApp, auraient été destinés à Kobita Jugnauth.

Il évoque enfin des bagages étiquetés Rush, acheminés de Londres pour Pravind Jugnauth, ainsi que des enveloppes estampillées Diplomatic Courier, récupérées hors des procédures habituelles. Anba Manikham dit craindre des représailles contre lui et sa famille, mais se déclare disposé à remettre aux autorités les documents étayant ses déclarations.

Ken Arian n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Tout comme Kavish Pultoo, responsable de la communication du Mouvement socialiste militant, pris par une autre fonction.