Les UBP National Tennis Championships 2026 se poursuivent ce week-end au Centre national de tennis de Petit Camp, à Phoenix. Après une première série de rencontres disputées depuis le 21 novembre, les différents tableaux commencent à prendre forme, avec plusieurs affiches intéressantes programmées samedi et dimanche.

Chez les moins de 16 ans, Alexandre Thevenet affrontera Pranav Jessoo, ce samedi à 10h30. Ce dernier reste sur une victoire face à Hilton Hardy (6-3, 7-6). En simple messieurs, l'attention se portera notamment sur les rencontres opposant Daniel Bazu à Jayden Ah Lim, Tariq Bahemia à Rushil Seewoosurrun et Mathis Dorchies à Lukasz Skowronski, toutes prévues à 15h30.

Engagée dans deux catégories, Elianna Li Fook poursuivra son parcours ce samedi chez les moins de 10 ans, avec un rendez-vous face à Anaisha Brojolall au Centre national de tennis de Petit Camp.

Les jeunes filles seront également à l'honneur. Dans la catégorie des moins de 14 ans, Inès Peerbux croisera le fer avec Victoria How Hong, tandis que Kenzy Fleur d'Epine sera opposée à Klara Moutou.

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Mayevan Chellapen a dû batailler en trois manches pour venir à bout de Kairav Poonye. Le jeune joueur poursuivra son parcours dimanche dans le tableau des moins de 10 ans.

Dimanche, la compétition se poursuivra avec plusieurs rencontres importantes, notamment Alexandre Thevenet face à Hans Bhujan chez les U14 et les deux affiches du simple messieurs prévues à 13h30, dont les protagonistes seront déterminés samedi.

Ce deuxième week-end permettra ainsi de mieux cerner les prétendants aux différents titres nationaux.