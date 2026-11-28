Porté disparu depuis mercredi 25 novembre, Sadasivam Moonoosamy, chauffeur de taxi de 85 ans domicilié à Curepipe, a été retrouvé mort hier dans un logement de Camp-Caval. La découverte a été faite par la Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe au domicile de Westley Delvert, arrêté sur place. Laeticia Delvert a été interpellée par la suite. L'autopsie attribue le décès à une asphyxie due à un étouffement.

Mercredi après-midi, l'octogénaire avait quitté Curepipe au volant de son taxi. Il a été aperçu pour la dernière fois, se dirigeant vers l'autoroute en direction de Port-Louis. Sans nouvelles, son fils a signalé sa disparition au poste de police de la ville vers 15 h 45.

Accident à Belle-Rose

Des caméras CCTV ont capté le taxi à 15 h 06, puis à 18 h 41, conduit cette fois par un inconnu. Vers 18 h 55, la Toyota Corolla a percuté violemment l'arrière d'un camion sur la route Royale à Belle-Rose, près de Quality Beverages Ltd. Selon le chauffeur du poids lourd, 50 ans, indemne, le conducteur a abandonné la voiture avant de prendre la fuite. À leur arrivée, les policiers ont trouvé le véhicule, moteur encore en marche. L'immatriculation a permis de remonter à Sadasivam Moonoosamy.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Restait à savoir ce qu'il était advenu du chauffeur et qui se trouvait au volant. Ces recherches ont conduit les limiers à Camp-Caval.

Les enquêteurs examinent la piste d'un vol qui aurait mal tourné : la chaîne en or que portait la victime aurait pu susciter la convoitise. Le mobile exact reste toutefois à établir et les enquêteurs doivent encore reconstituer les dernières heures de la victime.

D'éventuels antécédents des suspects pourraient aussi être vérifiés. Une personne nommée Westley Emmanuel Delvert avait été arrêtée en décembre 2016 dans l'affaire du braquage du bureau de la Sécurité sociale de Curepipe.