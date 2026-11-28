La FCC évoque dans un contre-affidavit des investigations sur les licences de paris et des mouvements de fonds impliquant Jean-Michel Lee Shim.

La Financial Crimes Commission (FCC) apporte des précisions sur les raisons qui motivent la convocation de Jean-Michel Lee Shim. Dans un contreaffidavit versé au dossier devant la Cour suprême, hier, la commission fait état d'investigations portant sur de possibles irrégularités fiscales et des soupçons de blanchiment d'argent impliquant l'homme d'affaires et SMS Pariaz Ltd.

L'affaire a été appelée devant la juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee. JeanMichel Lee Shim, représenté par l'avoué Selva Murday, cherche à obtenir une révision judiciaire de la décision de la FCC de l'interroger under warning. Il conteste ainsi la démarche de la commission, qui s'oppose à sa demande par l'intermédiaire de Me Atish Roopchand.

Dans sa déposition, la FCC explique que ses enquêteurs se sont saisis du dossier le 18 mars 2025. Cette démarche aurait été engagée de leur propre initiative, après la parution d'un article de presse faisant état d'un différend entre la Gambling Regulatory Authority (GRA) et SMS Pariaz Ltd.

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Il n'y a pas de complot

Les vérifications entreprises concernent notamment les conditions dans lesquelles plusieurs licences auraient été obtenues pour l'exploitation d'activités de paris. Les enquêteurs s'intéressent également à des transferts financiers effectués par SMS Pariaz Ltd au bénéfice de Jean-Michel Lee Shim. Ces opérations figurent parmi les éléments que la commission cherche à examiner dans le cadre de ses investigations.

Le contre-affidavit revient aussi sur les accusations avancées par l'homme d'affaires. Celui-ci évoque une possible concertation visant à fragiliser sa position et à provoquer la perte de sa Personal Management Licence. La FCC réfute cette interprétation et conteste toute démarche relevant d'un complot contre lui.

La commission précise, par ailleurs, qu'elle ne lui aurait jamais annoncé qu'il ferait l'objet d'une arrestation ou d'une détention. Elle défend ainsi la légitimité de sa convocation pour un interrogatoire dans le cadre de l'enquête en cours.

Le différend porte donc notamment sur les circonstances de cette convocation et sur les pouvoirs de la FCC dans la conduite de ses investigations. L'affaire a été renvoyée au 23 décembre.