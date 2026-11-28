La Réunion a confirmé sa suprématie régionale en qualifiant ses quatre représentants pour les finales de la 30e Coupe des clubs champions de l'océan Indien de handball. L'USBBRH, dernier espoir mauricien dans la course au titre, devra se contenter de disputer la petite finale ce samedi au gymnase de Phoenix.

Opposée au Saint-Pierre HBC vendredi, la formation mauricienne a pourtant fait bonne figure durant la première période, regagnant les vestiaires avec seulement trois buts de retard (17-20). La reprise allait cependant tourner au cauchemar pour l'USBBRH, qui n'a inscrit que trois buts contre 24 pour son adversaire. Les Saint-Pierrois se sont finalement imposés 44-20, avec notamment dix réalisations de Kerann Payet.

L'AS Chateau Morange a eu raison de CH Combani apres haute lutte.

Ils retrouveront en finale l'AS Château Morange, venue à bout du CH Combani (36-31), après avoir mené 16-15 à la pause. L'USBBRH tentera, pour sa part, de terminer la compétition sur une bonne note face aux Mahorais.

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Chez les dames, le Bois de Nèfles HBC a dominé l'ASC Tsingoni (35-29), tandis que l'ASCES a pris la mesure du THBC de Madagascar (23-19), après une première période équilibrée (8-8).

La Réunion est ainsi assurée de repartir de Maurice avec les deux trophées, mais également les quatre premières places des tableaux masculin et féminin.