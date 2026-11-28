La souveraineté d'une nation se mesure de plus en plus à sa capacité de produire, de stocker et de maîtriser l'énergie dont elle a besoin. Pour Maurice, le défi s'avère autant économique que géopolitique. Il fut un temps où l'électricité était une affaire de centrales, de pylônes et de factures. Ce temps est révolu. À l'heure où l'intelligence artificielle redessine l'économie mondiale, où les tensions géopolitiques menacent les approvisionnements et où le dérèglement climatique bouleverse les équilibres énergétiques, l'électricité est devenue une question de souveraineté. Les nations qui sauront en garantir l'accès, la fiabilité et le coût disposeront d'un avantage stratégique. Les autres risquent de voir leur avenir économique dépendre de décisions prises ailleurs.

«L'électricité est le socle des emplois, des opportunités et de la croissance économique», rappelle Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale. La formule mérite d'être prise au sérieux. Mission 300, initiative visant à raccorder 300 millions de personnes en Afrique à l'électricité d'ici 2030, ne relève pas seulement de la politique sociale. Elle traduit une conviction : sans énergie fiable, il n'y a ni industrialisation durable, ni transformation numérique, ni prospérité partagée.

L'exemple malgache nous paraît plus également éclairant. À Anivorano-Est, des mini-réseaux solaires permettent désormais à des centaines de foyers d'accéder à l'électricité. Un jeune cultivateur de curcuma peut envisager de commercialiser sa production directement sur les réseaux sociaux, tandis qu'un autre habitant revend un accès à Internet grâce à Starlink.

À Toamasina, en revanche, les conséquences d'un réseau fragilisé par le cyclone Gezani rappellent qu'une alimentation électrique instable peut immobiliser une entreprise employant 500 personnes. Entre ces deux réalités se dessine une vérité : l'électricité n'éclaire pas seulement les maisons, elle ouvre ou ferme des perspectives économiques.

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Pour Maurice, cette question est encore plus stratégique qu'elle n'y paraît. Notre dépendance énergétique est double. Elle est extérieure, parce que nous restons exposés aux marchés internationaux des combustibles fossiles et aux crises géopolitiques.

Elle est aussi intérieure, parce que notre modèle énergétique porte les traces de choix historiques, de contrats de production, d'intérêts économiques et de retards institutionnels. Les tensions dans le Golfe rappellent brutalement que l'indépendance énergétique n'est pas un luxe écologique, mais une assurance contre les vulnérabilités du monde.

Le paradoxe est que les solutions technologiques existent déjà. Le solaire à grande échelle est devenu particulièrement compétitif. Le stockage par batteries progresse rapidement, tandis que les réseaux intelligents permettent de mieux faire correspondre production et consommation. La transition ne consiste donc plus simplement à remplacer une centrale thermique par des panneaux photovoltaïques.

Elle suppose de repenser l'ensemble du système : production décentralisée, stockage, digitalisation et gestion active de la demande. C'est précisément l'un des enseignements de la rencontre organisée par Business Mauritius le 23 novembre. Le commerce et l'industrie représentent 60 % de l'énergie consommée dans le pays. L'efficacité énergétique devient donc un impératif économique autant qu'environnemental.

Les projets du CEB, notamment le parc éolien de Plaine-des-Roches, le Home Solar Project et les dispositifs destinés aux grands consommateurs commerciaux, vont dans la bonne direction. Mais multiplier les installations renouvelables sans moderniser les capacités de surveillance et de stabilisation du réseau serait une erreur. Comme l'a souligné un ingénieur du CEB, produire de l'énergie verte ne suffit pas: encore faut-il pouvoir l'intégrer.

Le climat compliquera l'équation. Des épisodes de chaleur plus intenses, éventuellement accentués par El Niño, augmenteront le recours à la climatisation au moment même où le réseau sera davantage sollicité. La maîtrise de la demande devra devenir une politique publique à part entière. L'intelligence artificielle pourrait y contribuer.

Mais elle constitue aussi un nouveau défi : selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation électrique des centres de données devrait doubler d'ici 2030, tandis que celle des infrastructures spécialisées dans l'IA pourrait tripler. Le monde numérique, souvent présenté comme immatériel, repose sur une infrastructure extraordinairement énergivore.

Il serait donc imprudent de confondre transition énergétique et simple course aux mégawatts renouvelables. Maurice doit accélérer la décarbonation, sans sacrifier la sécurité d'approvisionnement, la transparence ou l'équité. Les toitures solaires, le stockage, la biomasse durable, l'éolien et, à plus long terme, les technologies émergentes doivent être examinés sans dogmatisme. La diversité du mix énergétique est une garantie de résilience. Les intérêts particuliers, eux, ne sauraient tenir lieu de politique nationale.

Le véritable enjeu est démocratique. Qui produira l'électricité ? Qui en fixera le prix ? Qui financera les infrastructures ? Et qui bénéficiera des nouvelles opportunités ? Une transition qui socialiserait les coûts tout en privatisant les bénéfices ne serait qu'une nouvelle dépendance sous un habillage vert.

L'avenir énergétique de Maurice ne se jouera pas en 2050. Il se construit maintenant, dans les décisions d'investissement, les arbitrages réglementaires et les choix politiques des prochains mois. Quatre principes devraient guider cette transformation : décentraliser, décarboner, digitaliser et démocratiser.

L'électricité sera peut-être, au XXIe siècle, ce que le pétrole fut au XXe : le nerf de la puissance. Mais contrairement au pétrole, le soleil, le vent et les capacités de stockage offrent à une petite île une possibilité inédite : reprendre une part de contrôle sur son destin. Encore faut-il avoir le courage de ne pas laisser les intérêts d'hier décider du monde de demain.