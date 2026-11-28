Koumpentoum — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, a invité, samedi, le ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement à poursuivre la réforme de hydraulique rurale, dans l'objectif d'améliorer "nettement" la gestion des 2600 forages du patrimoine national.

"J'invite le ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement, par le biais de l'OFOR, à poursuivre la réforme de hydraulique rurale dans l'objectif d'améliorer nettement la gestion des 2600 forages du patrimoine national ", a-t-il déclaré dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Tambacounda.

Le chef de l'État a visité, dans le département de Koumpentoum, le chantier de la phase 2 Projet d'approvisionnement en Eau potable en milieu rural (PAEPMR2), financé à hauteur de 55 milliards de francs CFA en vue d'accélérer à l'accès universel de l'eau en milieu rural.

Bassirou Diomaye Faye a procédé à la visite de ce chantier en présence du ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, du gouverneur de la région Tambacounda Abdourahmane Ndiaye, du préfet du département de Koumpentoum Safiatou Joséphine Dieng.

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Plusieurs membres de son gouvernement et de plusieurs autorités administratives et locales du département de Koumpentoum ont pris à cette visite.

Selon le chef de l'État, les revendications en termes d'accès en milieu rural sont nombreuses.

"Ce sont des voix qu'il faut écouter et c'est une réponse qu'il faut donner à ces revendications. M. Le ministre, vous êtes instruit de travailler avec vos collaborateurs pour une solution durable et des réponses adaptées", a-t-il estimé.

Après cette étape de Koumpentoum, le président de la République est attendu à Koussanar dans le département de Tambacounda où il va procéder au lancement officiel du Programme national du Projet d'urgence de renforcement des systèmes de distribution d'eau potable (PURSDEP).