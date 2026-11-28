Dakar — La Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (FASTEF ex. ENS) a abrité, samedi, les prolongations des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, en accueillant la journée internationale des Professeurs de français célébrée l'avant dernier jeudi du mois de novembre autour du thème cette année "Jouons collectif pour briller ensemble en français : le goût du sport en français",

"Dans ces Jeux, une langue a résonné à chaque cérémonie : le français, langue officielle de l'olympisme depuis Pierre de Coubertin. Le sport parle français, chers collègues. À nous de faire en sorte que le français, dans nos classes, ait le goût du sport", a relevé le président de l'Association sénégalaise des Professeurs de français (ASPF), Mamadou Dramé lors de la cérémonie d'ouverture de la journée tenue à l'amphithéâtre Kocc Barma de la FASTEF (ex-école normale supérieure).

"Près de 2 700 jeunes athlètes du monde entier sont venus à Dakar, à Diamniadio et à Saly, et nos jeunes Lions ont rapporté douze médailles. Le monde a vu ce que le Sénégal sait faire quand il joue collectif", s'est félicité l'universitaire en parlant de cette manifestation olympique organisée pour la première fois sur le sol africain.

Faisant le lien entre une équipe et une classe, le professeur Dramé souligne qu'une "équipe a des règles que chacun respecte, une classe aussi, et la grammaire n'est rien d'autre que la règle du jeu de la langue".

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"Une équipe a un entraîneur qui croit en chacun de ses joueurs, le professeur est cet entraîneur", a-t-il ajouté en établissant le parallélisme.

Pour ce formateur à la FASTEF, "une équipe progresse par l'effort partagé, l'erreur corrigée, l'encouragement mutuel, l'apprentissage d'une langue ne se fait pas autrement et une équipe ne laisse personne sur le banc, aucun élève, aucun collègue ne doit rester sur la touche".

"On n'apprend pas une langue en spectateur. On l'apprend en entrant sur le terrain, en prenant la parole, en osant se tromper, en jouant avec les mots. Faire de la classe un terrain de jeu, ce n'est pas renoncer à l'exigence ; c'est donner à l'exigence le goût du plaisir et de la victoire collective", a t-il encore relevé.

Dans cette perspective, il a plaidé pour une "formation continue régulière", au plus près des enseignants, dans toutes les régions, de la disponibilité des ressources pédagogiques (manuels, bibliothèques de classe, outils numériques) et d'une reconnaissance du rôle central du français, langue d'enseignement, dans la réussite de tous les apprentissages.

"Un élève qui maîtrise mal la langue est un élève qui ne comprend ni son problème de mathématiques ni sa leçon d'histoire", a encore fait valoir l'assesseur de la FASTEF, la structure universitaire qui forme les enseignants et inspecteurs des cycles moyen et secondaire au Sénégal.

Venu représenter l'Ambassade de France au Sénégal, Jugurta Bentifraouine a estimé que "le sport offre à la salle de français bien plus qu'un réservoir de vocabulaire ; il apprend à respecter une règle sans renoncer à la volonté".

"Il (le sport) rappelle que l'erreur fait partie de l'entraînement. Il montre qu'une équipe progresse lorsque chacun trouve sa place sur le terrain, y compris l'élève le plus discret, qui hésite encore à lever la main. Le professeur ne joue pas à la place des élèves. Il crée les conditions pour qu'ils osent, s'écoutent et se dépassent. Et c'est précisément ce que vous faites, encore une fois, jour après jour", souligne l'attaché de la coopération et directeur de cours à l'Institut Français de Dakar.

"Aucun professeur ne devrait chercher seul des réponses que d'autres ont déjà trouvées", a-t-il fait savoir, appelant les enseignants à "jouer collectif".

Des joutes oratoires, des commentaires d'événements sportifs, des dictées, des concours de slams entre autres, sont inscrits au programme de la journée qui rend également hommage à Baytir Kâ, ancien président de l'Association sénégalaise des Professeurs de français (ASPF), décédé en décembre dernier.