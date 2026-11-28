Tambacounda — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Tambacounda, deuxième étape de la tournée économique, qu'il a entamée ce samedi dans cette région de l'est du pays, a constaté l'APS

L'avion militaire transportant le chef de l'État a atterri à l'aérodrome de Tambacounda à 10h 39 minutes.

A son arrivée, le président de la République a reçu les honneurs d'un détachement de l'armée nationale, avant de saluer les autorités administratives et territoriales de la région de Tambacounda.

Pour la deuxième étape de sa tournée économique, Bassirou Diomaye Faye se rendra dans le département de Koumpentoum, où il doit visiter le chantier du Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural Phase2 (PAEPMR2).

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Après cette étape le président de la République est attendu à Koussanar dans le département de Tambacounda où il va procéder au lancement officiel du Programme national du Projet d'urgence de renforcement des systèmes de distribution d'eau potable (PURSDEP).

Dans l'après-midi, le président Faye va présider la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau lycée de Tambacounda.

Le chef de l'État se rendra ensuite au Centre hospitalier régional de Tambacounda pour une remise d'un lot d'ambulances.

L'étape de Tambacounda sera clôturée par une visite au village de l'Entrepreneuriat de la DER/ FJ, avant l'inauguration ce dimanche dans la matinée, du Centre de formation en horticulture de Neteboulou.

La suite de la tournée économique du président de la République aura lieu dans le département de Bakel.