Dakar — L'ancien directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), Me Papa Khaly Niang, a été élevé au grade de Commandeur, avec attribution de la médaille Croix d'Or, de l'Association nationale franco-britannique (ANFB), le 13 novembre denier, à Paris (France), a appris l'APS de source proche de l'avocat et criminologue sénégalais.

M. Niang a obtenu cette distinction "en reconnaissance de son parcours professionnel et de son engagement au service de la justice, de la sécurité et du développement humain", lit-on dans un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie de remise de cette décoration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop, aux côtés de plusieurs autres "personnalités institutionnelles, diplomatiques et de représentants" de l'Association nationale franco-britannique, dont son président, Jean-François Gourdou, selon la même source.

Elle a été "également marquée par un hommage rendu aux Tirailleurs sénégalais, en reconnaissance de leur contribution à l'histoire commune entre la France et le Sénégal".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Dans cette perspective, l'Association nationale franco-britannique a exprimé sa volonté d'inscrire cette mémoire dans la durée et d'associer certains anciens Tirailleurs sénégalais à ses prochaines cérémonies de distinction, afin de leur rendre un hommage particulier", relève la même source.

"La Commission nationale des récompenses de l'ANFB a décidé, à l'unanimité de ses membres", d'attribuer le grade de Commandeur avec médaille Croix d'Or [à Papa Khaly Niang]. Cette distinction est venue saluer un itinéraire professionnel construit autour de la justice, de la sécurité, de la conception de projets structurants et du développement humain", peut-on encore lire dans le communiqué transmis à l'APS.

"À travers cette cérémonie, ajoute le texte, l'Association nationale franco-britannique a également réaffirmé la portée de son engagement en faveur de la reconnaissance historique, de la transmission de la mémoire et du rapprochement entre les peuples, notamment entre la France et le Sénégal".

Fondée en 1933 à Saint-Denis (France) par des anciens combattants français et britanniques au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Association Nationale franco-britannique est née de la volonté de perpétuer le souvenir des héros tombés au champ d'honneur, de préserver leur mémoire et de renforcer durablement les liens d'amitié entre la France et le Royaume-Uni "dans l'esprit de l'Entente cordiale", souligne le communiqué.

Relancée en 1945, l'ANFB poursuit depuis lors son oeuvre patriotique, mémorielle, civique et humanitaire, dans le cadre d'une "tradition de rapprochement et de coopération entre la France et le Royaume-Uni".

L'ANFB entend ainsi valoriser les parcours remarquables, les engagements humains et professionnels ainsi que les initiatives contribuant à la promotion de la paix, de la justice, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples, par le biais de ses activités et distinctions historiques.

Elle accorde également "une place importante à la reconnaissance historique et à la transmission de la mémoire".

À travers ses activités et ses distinctions honorifiques, l'ANFB se propose de mettre à l'honneur "les parcours remarquables, les engagements humains et professionnels ainsi que les initiatives contribuant à la promotion de la paix, de la justice, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples", tout en accordant "une place importante à la reconnaissance historique et à la transmission de la mémoire".

Le parcours de Papa Khaly Niang, 66 ans et avocat au barreau de l'Essonne, Cour d'Appel de Paris, a été marqué par la conception, la création et la direction de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité du Sénégal (ASP), sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.

L'expert sénégalais en politiques de sécurité intérieure "a conçu et porté ce projet novateur tiré de sa thèse de doctorat, avec pour ambition de rapprocher les forces de sécurité des populations, de promouvoir une sécurité participative et citoyenne et de faire de la jeunesse un acteur à part entière de la sécurité publique", rappelle la même source.

"Cette initiative a notamment contribué à la création de 13 000 préemplois au bénéfice des jeunes Sénégalaises et Sénégalais. Une réalisation qui a illustré sa conception d'une sécurité de proximité associant prévention, participation citoyenne et insertion socio-économique", souligne le texte.

Il note par ailleurs que Papa Khaly Niang, originaire de Fatick, une région du centre-ouest du Sénégal, a poursuivi son engagement en faveur de la jeunesse à travers la conception et la mise en place de l'Académie internationale "KN / FOOT / ÉTUDES".

Un projet associant football, éducation, études, et ouverture internationale, avec l'ambition de "faire du sport un véritable instrument d'émancipation, de lutte contre le chômage et de prévention de l'émigration clandestine des jeunes".