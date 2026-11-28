Thiès — Le maire de Thiès, Babacar Diop, a appelé vendredi les élèves du lycée El Hadji Malick Sy à davantage s'impliquer dans les actions civiques et citoyennes, à l'occasion du lancement d'une opération de nettoiement de 72 heures de cet établissement, menée en partenariat avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

"Le lycée compte près de 4 000 élèves. Si, dès à présent, nous sommes incapables de les mobiliser pour rendre propre leur environnement, comment comptons-nous les mobiliser demain pour la nation ou la ville ?", s'est-il interrogé, insistant sur la nécessité de développer chez les jeunes le sens de la responsabilité collective.

Cette opération de "set setal", organisée avec l'administration du lycée et les services du Cadre de vie, vise à assainir l'enceinte de cet établissement scolaire, dont les espaces libres sont, pour une grande partie, envahis par une broussaille persistante et des déchets, .

Selon Babacar Diop, cette situation, qui favorise notamment la présence de reptiles et d'autres rampants, constitue un problème de salubrité et de sécurité pour les élèves et le personnel de l'établissement bâti sur 12 hectares.

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"J'ai trouvé un lycée envahi par les ordures et une broussaille visible. C'est une situation qui n'est pas normale" , a encore fait valoir l'édile, rappelant avoir proposé à la proviseure l'organisation de journées de nettoiement pour offrir aux apprenants un environnement scolaire sain.

Toutefois, au regard de l'ampleur de travaux et de la superficie du site, le maire estime que ce délai pourrait ne pas suffire, ajoutant qu'il compte saisir le commandant de la zone militaire numéro 7 pour bénéficier d'un appui supplémentaire afin d'accélérer les travaux.

"À ce que je vois ici, il faut l'engagement de tout le monde. Il y aura une deuxième opération", a-t-il martelé.

De son côté, le délégué régional de la SONAGED à Thiès, Amadou Baba Fall Diattara, a salué cette initiative et indiqué que sa structure a déployé une quarantaine d'agents ainsi qu'un important dispositif matériel comprenant des chargeurs, trois camions-bennes et des caisses poly bennes.

"Nous allons prendre les dispositions, à travers notre délégué départemental et son assistant technique, [afin] de pérenniser les acquis", a-t-il promis, estimant qu'en l'absence de suivi les efforts consentis risquent d'être "réduits à néant".