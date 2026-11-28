Koumpentoum, 28 nov. (APS) - Le maire de Koumpentoum, Sidy Traoré, a salué samedi les réalisations de l'État dans sa commune, notamment la réalisation d'un troisième forage, en même temps qu'il plaide pour le renforcement des infrastructures hydrauliques, routières et sanitaires dans le département.

" Je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour la mise en oeuvre du troisième forage de Koumpentoum ", a-t-il dit à l'endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui effectue une tournée économique dans cette partie orientale du Sénégal.

M. Traoré a, par ailleurs, sollicité la construction d'un château d'eau et le renforcement du réseau d'adduction pour permettre une meilleure desserte des ménages.

S'exprimant au nom des dix maires du département, il a en outre plaidé pour le bitumage des axes routiers stratégiques, la mise en oeuvre du PROMOVILLES, la construction d'une tribune au stade départemental et l'achèvement des travaux de la Maison des jeunes.

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"Le désenclavement est une condition essentielle pour le développement de notre commune. Nous souhaitons la réalisation des axes routiers stratégiques", martèle M. Traoré.

Il a aussi plaidé pour le relèvement du plateau médical du district de Koumpentoum au niveau d'un hôpital de niveau 1, ainsi que la transformation des postes de santé de Bamba Tialène et de Kouthiaba en centres de santé.

"Notre département ne demande pas un traitement de faveur. Il sollicite simplement que ses potentialités, ses contraintes et les aspirations légitimes de ses populations soient pleinement prises en compte", a-t-il souligné.