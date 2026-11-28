Tambacounda — Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a visité, samedi, dans le département de Koumpentoum, le chantier de la phase 2 Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural (PAEPMR2), une infrastructure hydraulique de 55 milliards de FCFA devant contribuer à l'accès universel de l'eau en milieu rural.

Le PAEPMR2 dont la durée d'exécution est prévue sur 30 mois à partir de janvier 2026 est financé par la Banque Eximbank Chine à hauteur de 100 millions de $ US, soit 55 milliards de francs CFA.

Quelque 85 forages, 5 unités de potabilisation et de traitement d'eau de surface, 235 unités de chloration et 89 châteaux d'eau sont prévues dans la mise en oeuvre du projet, a-t-on appris de ses responsables en marge de cette visite du chef de l'Etat dans le cadre d'une tournée économique qu'il effectue dans la partie orientale du pays.

La même source se félicite de l'avancement du projet, notant que 37 forages ont déjà été réceptionnés.

Elle souligne que le PAEPMR2 va impacter 1 million de personnes à la fin des travaux, le double à l'horizon 2050.