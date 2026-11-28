Kaffrine, 28 nov (APS) - Une session de formation consacrée aux stratégies et techniques d'accès à la commande publique s'est tenue, vendredi, à Kaffrine au profit de quelque deux cents artisans peintres de la région.

"Cette formation vise à outiller les artisans, particulièrement ceux évoluant dans le domaine de la peinture, afin de leur permettre de mieux comprendre les mécanismes de la commande publique et de saisir les opportunités de marchés", a expliqué El Hadji Serigne Mbaye, directeur du cabinet Experts Consulting Afrique (CECA).

La session, présidée par l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba, s'est déroulée en présence du président de la Fédération des organisations professionnelles des peintres du Sénégal, Jacques Gomez, du président de la Chambre des métiers de Kaffrine, Pape Abdoulaye Faye, et du représentant de la société Senac Peinture, Thierno Baldé, partenaire de cette initiative.

Le formateur a préconisé "une commande publique territorialisée", allant dans le sens de faire en sorte que "chaque région puisse promouvoir et créer des champions locaux capables d'accéder aux opportunités de marchés qui se dégagent sur leur territoire".

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Il a également salué la forte mobilisation des artisans peintres de Kaffrine et leur engagement dans la préparation de cette étape de la tournée nationale de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat.

Les bénéficiaires ont salué la pertinence de cette approche, estimant que les enseignements reçus leur ont permis de mieux comprendre les procédures de la commande publique et les possibilités qu'offre ce mécanisme pour le développement de leurs activités professionnelles.