Du 28 novembre au 7 décembre, Rodrigues accueillera la 27e édition du Festival Kréol Rodrig. Dix jours de festivités, de rencontres et de découvertes attendent les habitants et les visiteurs, avec une programmation qui fait la part belle aux traditions de l'île et aux expressions culturelles de l'océan Indien.

Les plages et le lagon font la réputation de Rodrigues. Mais l'île possède une autre richesse, profondément ancrée dans le quotidien de ses habitants. Elle se retrouve dans les rythmes du séga tambour, les gestes des artisans, les saveurs de la cuisine créole ou encore dans cette langue qui se transmet de génération en génération.

Placée sous le thème « Ansanm Anou Sélébré Nou Kréolité », cette 27e édition entend donner toute sa place à ce patrimoine vivant, qui fait la singularité de Rodrigues.

L'ouverture, prévue ce samedi 28 novembre à 17h30 sur la plage publique de Mourouk, donnera le ton avec une soirée musicale mettant notamment à l'honneur les voix féminines de Rodrigues et de l'océan Indien.

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Le séga tambour occupera naturellement une place centrale dans les célébrations. Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2017, cette expression musicale demeure profondément liée à l'histoire et à l'identité de l'île.

Le festival entend aussi rappeler que les traditions ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles continuent à se transmettre. La présentation de la deuxième édition du Dictionnaire Kréol Rodrige s'inscrit dans cette démarche de valorisation de la langue.

Les ateliers artistiques, les contes et les spectacles offriront, eux aussi, différentes occasions de rapprocher les générations autour d'un héritage commun. Autre visage de cette richesse culturelle, l'artisanat et la gastronomie retrouveront leur place à Port-Mathurin. La « Fwar Artistik & Restoran Kréol », organisée du 30 novembre au 5 décembre, réunira artisans, créateurs et cuisiniers.

Les visiteurs pourront y apprécier le savoir-faire local, mais aussi les saveurs venues de plusieurs îles de l'océan Indien. Un espace de découverte qui témoigne des liens culturels unissant Rodrigues à ses voisins.

L'affiche officielle de la 27e édition du Festival Kréol Rodrig, placée sous le signe de la créolité et du partage.

La mer sera également de la fête. Avec le festival régates, organisé en collaboration avec PhoenixBev, prévu le 6 décembre à Pointe l'Herbe, les embarcations traditionnelles retrouveront le lagon de Baie-aux-Huîtres.

Un rendez-vous qui rappelle combien les activités maritimes occupent une place particulière dans la mémoire rodriguaise. Cette édition s'inscrit également dans une volonté de mieux faire connaître Rodrigues comme destination culturelle.

Pour Jean-Alain Wong So, commissaire au Tourisme, l'île possède bien d'autres atouts que ses paysages de carte postale. Son patrimoine, ses traditions et l'accueil de ses habitants offrent aux visiteurs une autre manière de découvrir Rodrigues. Le festival constitue ainsi une vitrine de cette identité, tout en contribuant à renforcer l'attrait touristique de l'île et son rayonnement dans la région.

De Mourouk à Port-Mathurin, jusqu'aux embarcations de Baie-aux-Huîtres, le Festival Kréol Rodrig dessine ainsi le portrait d'une île profondément attachée à ses racines. Une culture vivante, qui se chante, se raconte et se partage, bien après les derniers échos de la fête.