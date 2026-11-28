La première réunion tripartite sur la compensation salariale s'est déroulée dans un climat de désaccord. La présentation du taux d'inflation de 4,7 % par Statistics Mauritius a suscité de vives réactions syndicales.

Le chiffre de 4,7 % ne fait pas l'unanimité. Présenté hier par Statistics Mauritius lors de la première réunion tripartite consacrée à la compensation salariale 2027, il a été vivement contesté par les représentants syndicaux. Ces derniers estiment que le taux d'inflation ne suffit pas, à lui seul, à refléter la perte réelle du pouvoir d'achat des travailleurs.

Présidée par le ministre du Travail, Reza Uteem, cette rencontre a réuni les représentants des syndicats et du patronat afin de recueillir leurs propositions avant que le gouvernement ne tranche sur le montant de la compensation qui sera applicable à compter du 1er janvier 2027.

À l'issue des discussions, le ministre a annoncé que les organisations syndicales ont jusqu'au 4 décembre pour soumettre leurs propositions et recommandations par écrit. Une réunion tripartite finale sera ensuite organisée sous la présidence du Premier ministre et ministre des Finances. À la lumière des différentes propositions, celuici soumettra le montant retenu au Conseil des ministres pour approbation.

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Revenu minimum vital

Reza Uteem a expliqué que plusieurs syndicats ont exprimé leurs réserves sur le taux de 4,7 %, rappelant qu'une projection de 5 % avait été avancée précédemment. Statistics Mauritius leur a précisé que cette première estimation avait été réalisée en octobre et que les dernières projections situaient désormais l'inflation à 4,7 %.

Au-delà de ce désaccord sur les chiffres, plusieurs revendications ont été avancées. Certains représentants syndicaux souhaitent que la compensation soit calculée sur la base du revenu minimum vital, estimé à environ Rs 23 000, plutôt que sur celle du salaire minimum. Une autre proposition concerne l'extension de la compensation aux salariés percevant plus de Rs 50 000 mensuellement.

Les syndicats ont également suggéré une révision du mécanisme de calcul de l'inflation. Parmi les pistes évoquées figurent des rencontres tripartites trimestrielles pour expliquer la méthodologie utilisée par Statistics Mauritius, ainsi qu'une représentation des travailleurs au sein de son conseil d'administration. «Ce sont des suggestions très valables que nous allons certainement prendre en considération», a indiqué Reza Uteem.

Du côté du patronat, la prudence est de mise. Pradeep Dursun, Chief Operating Officer de Business Mauritius, a insisté sur la nécessité de tenir compte de la capacité financière des entreprises avant toute décision. Si cer tains représentants patronaux se sont montrés favorables à une compensation, d'autres ont souligné les pressions auxquelles les entreprises sont déjà confrontées, en particulier la hausse des coûts de production, de l'énergie et de l'emprunt.

Prochaine étape : le 4 décembre

Pour Pradeep Dursun, le taux de 4,7 % communiqué par Statistics Mauritius repose sur une méthodologie reconnue à l'échelle internationale, conforme aux normes de l'Organisation internationale du travail, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il estime que ce chiffre doit être pris en considération dans les discussions.

Il a toutefois rappelé que l'inflation pénalise aussi bien les ménages que les entreprises. Une hausse salariale mal calibrée pourrait, selon lui, accentuer les pressions inflationnistes et compliquer davantage la lutte contre la cherté de la vie. «Le combat contre l'inflation et la cherté de la vie est l'affaire de tout le monde», a-t-il souligné.

Business Mauritius affirme néanmoins soutenir le principe de solidarité envers les salariés les plus vulnérables, tout en plaidant pour une approche «prudente et raisonnable».

La prochaine étape est désormais fixée au 4 décembre. Les propositions écrites des syndicats permettront de poursuivre les discussions avant l'arbitrage final du gouvernement.

Réactions des syndicalistes

Narendranath Gopee, président du National Trade Union Congress : «Nous faisons un walk-out de cette réunion parce que Statistics Mauritius n'a pas fourni des chiffres fiables. Nous ne sommes pas d'accord avec ce taux.»

Atma Shanto, président de la Fédération des travailleurs unis : «Le taux d'inflation est supérieur à 4,7 %.»

Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress : «Nous ne sommes pas parvenus à un consensus sur le taux d'inflation.»

Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions : «Pour la première fois, nous avons eu affaire à un ministre qui était à l'écoute. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec le chiffre de 4,7 %. Les prix augmentent tous les jours.»

Clency Bibi, président de CSG Solidarité et de la General Workers Federation : «Nous sommes sortis de cette réunion avec beaucoup de confusion. Nous réclamons une compensation de 5 %, calculée sur la base de l'«Average Household Budget», qui tourne autour de Rs 47 230. Cela représente une compensation de Rs 1 600.»

Vijay Bundhun, vice-président du Mauritius Trade Union Congress et président de la Federation of Public Sector and Other Unions : «Si vous n'accordez pas aux travailleurs une compensation adéquate, il n'y aura pas de productivité.»