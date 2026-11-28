Le projet pilote du National Initiative for Civic Education (NICE) 2026 a pris fin le samedi 28 novembre, dans une ambiance festive, avec la remise de certificats aux 200 participants, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam.

La cérémonie s'est tenue au Coast Guard Training Centre à Le Chaland. Placée sous l'égide du Bureau du Premier ministre, cette initiative a réuni, pendant deux semaines, 200 jeunes âgés de 13 à 14 ans, issus de 106 établissements scolaires de Maurice, Rodrigues et Agaléga. Dans son discours, Navin Ramgoolam a rappelé que NICE, conçu en 2012 sous son impulsion, vise à transmettre aux jeunes générations les valeurs fondamentales qui portent notre pays.

Il a souligné l'importance de former des citoyens responsables, capables de contribuer à la société et de vivre ensemble dans le respect de leurs différences. Il a encouragé les participants à forger leur caractère, à cultiver l'intégrité, la discipline et le sens des responsabilités.

Évoquant sa propre expérience, il a également insisté sur le rôle déterminant que la lecture avait joué dans sa formation, invitant les jeunes à développer le goût de la lecture et à rester curieux tout au long de leur vie.

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La première semaine, du 16 au 21 novembre, a été consacrée à la découverte de l'histoire, du patrimoine, des institutions et de l'économie du pays, ainsi qu'à des activités de sensibilisation à l'intégrité, à l'inclusion sociale et au service communautaire. La deuxième semaine, du 23 au 28 novembre, s'est déroulée sous forme de camp résidentiel au Pointe Jérôme Youth Training Centre pour les filles et au Coast Guard Training Centre à Le Chaland pour les garçons.

Vécue sans accès aux téléphones portables, cette immersion a favorisé les échanges directs, l'esprit d'équipe et les liens d'amitié. Les jeunes ont également suivi des formations pratiques en matière de discipline, de maîtrise de soi, de prévention contre la drogue, de premiers secours, de sécurité routière et de gestion des crises et catastrophes.

Les activités du programme ont été articulées autour de quatre piliers : National Education, Character, Preparedness et Community Service. L'objectif est de développer le sentiment d'appartenance nationale, le caractère, la capacité à faire face aux difficultés et le sens du service à la communauté.

Le Premier ministre a également souligné l'importance de préparer les générations de demain au vivre-ensemble et au respect de la diversité que Maurice a la chance de vivre. Cette diversité constitue une richesse qui doit être préservée et transmise. Au-delà de leurs origines géographiques et culturelles, les jeunes appartiennent à une même République et partagent un avenir commun.