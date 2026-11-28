Deux ans après l'arrivée au pouvoir de l'Alliance du changement, le MSM a choisi Triolet, vendredi 27 novembre, pour faire entendre ses critiques et dresser son bilan de l'action du gouvernement de Navin Ramgoolam. Devant une foule de sympathisants, plusieurs intervenants, dont les anciens ministres Leela Devi Dookhun-Luchoomun, Joe Lesjongard, Soodesh Callichurn, l'avocat Assad Peeroo et l'ex PM Pravind Jugnauth, ont tour à tour dénoncé la hausse du coût de la vie, les difficultés économiques, les préoccupations dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité, ainsi que les promesses gouvernementales qu'ils estiment non tenues.

L'ancien Premier ministre a notamment qualifié ces deux années de « deux années de deuil », tout en défendant les mesures sociales introduites sous son mandat. Le dossier des Chagos et les dépenses publiques ont également alimenté les interventions. Durant cette soirée politique placée sous le signe de la contestation, le MSM a réaffirmé ses critiques à l'égard du pouvoir en place et évoqué son ambition de revenir aux commandes du pays.

Devant des sympathisants réunis à Triolet, Pravind Jugnauth a livré un discours offensif à l'occasion des deux années au pouvoir de l'Alliance du changement. L'ancien Premier ministre a accusé le gouvernement de Navin Ramgoolam d'avoir multiplié les promesses non tenues et plongé la population dans davantage de difficultés. Tout en reconnaissant que son propre gouvernement n'était pas parfait, il a estimé qu'aucune comparaison n'était possible entre les deux bilans.

Pour défendre son passage au pouvoir, il a rappelé plusieurs mesures sociales, notamment la pension de vieillesse portée à Rs 15 000, les allocations destinées aux familles avec enfants et les dispositifs d'aide au logement pour les jeunes. Il a également dénoncé la hausse du coût de la vie, les nouvelles taxes et les difficultés rencontrées par les familles.

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Le dossier des Chagos a constitué un autre temps fort de son intervention. Pravind Jugnauth a remis en question le rôle de l'avocat britannique Sir Geoffrey Cox dans les démarches juridiques concernant l'archipel, évoquant notamment plus de Rs 25 millions versées à un cabinet d'avocats. Il s'est également interrogé sur les honoraires, les frais de déplacement et les dépenses liés à cette affaire. Il a réclamé des explications sur les conditions dans lesquelles ses services auraient été sollicités, ainsi que sur les interventions présumées de l'avocat dans certains dossiers.

Abordant la question de sécurité, il a exprimé ses inquiétudes face à l'ampleur du trafic de drogue et ce qu'il considère comme une dégradation de la situation dans le pays. Il a également critiqué les dépenses gouvernementales, citant notamment les voyages officiels et les travaux de rénovation. Le leader du MSM a appelé ses partisans à garder courage malgré les difficultés. Convaincu que la population finira par sanctionner le gouvernement en place, il a indiqué que son parti entend revenir aux commandes pour redresser le pays.

À Triolet, l'ex ministre de l'Education Leela Devi Dookhun-Luchoomun n'a pas mâché ses mots. Dans un discours marqué par de vives critiques à l'égard du gouvernement actuel, elle a dénoncé l'absence de réalisations concrètes après deux années au pouvoir, tout en mettant en avant les difficultés grandissantes auxquelles font face les familles. Elle a notamment remis en question le bilan du gouvernement, estimant que la population attend toujours des projets capables d'améliorer réellement son quotidien.

Selon elle, le développement ne peut se résumer aux dépenses publiques et aux grands projets. Il doit également prendre en considération les réalités des petites gens, qui peinent à joindre les deux bouts.

Elle a rappelé plusieurs mesures sociales mises en place sous l'ancien régime, notamment le salaire minimum, l'amélioration des conditions salariales des femmes occupant des emplois de nettoyage ainsi que l'allocation destinée aux mères dont les enfants ont atteint l'âge de 18 ans. Autant de mesures qui, selon elle, témoignaient d'une volonté de placer le bien-être de la population au coeur des priorités.

L'éducation a également occupé une place importante dans son intervention. Leela Devi Dookhun-Luchoomun a défendu le principe d'un accès gratuit à l'éducation, de la maternelle à l'université, afin que chaque enfant puisse bénéficier des mêmes chances de réussite, indépendamment de son milieu social.

Elle s'est inquiétée des orientations annoncées concernant la gratuité de l'éducation préscolaire, attribuées au ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, et a insisté sur la nécessité de préserver un système éducatif qui permette aux enfants de grandir et d'apprendre dans de bonnes conditions.

Évoquant également les élèves en Grade 9 et la question des examens du National Certificate of Education (NCE), elle a fait part de ses préoccupations quant à l'avenir scolaire des jeunes. Pour elle, les enfants doivent rester au centre des décisions politiques et ne pas devenir les victimes des changements de système. Son message: le développement d'un pays ne se mesure pas uniquement à ses projets, mais aussi à la manière dont il protège ses citoyens, soutient les familles et prépare l'avenir de ses enfants.

Pour sa part, Joe Lesjongard a, lui, dressé un tableau particulièrement sombre de la situation du pays, dénonçant la cherté de la vie, les difficultés économiques et les problèmes persistants dans plusieurs secteurs. « Orange Friday, pas Black Friday », a-t-il lancé, avant d'accuser le gouvernement de plonger la population dans la misère. Le président du MSM a notamment évoqué les coupures d'électricité, la crise de l'eau et les inquiétudes autour des négociations de contrats énergétiques.

Il a également critiqué la gestion des récents troubles liés à l'approvisionnement en eau et dénoncé la situation concernant la sécurité et le trafic de drogue. Joe Lesjongard a par ailleurs estimé que Pravind Jugnauth reste, selon lui, l'homme capable de redresser le pays, appelant à un changement de cap politique.

Soodesh Callichurn non plus n'a pas épargné les dirigeants actuels. Alors que l'Alliance du changement célèbre ses deux années de gouvernance, il a dénoncé des promesses non tenues et une situation qui, selon lui, ne cesse de se détériorer. Il a notamment pointé du doigt la hausse du coût de la vie, les nouvelles taxes et les difficultés économiques, estimant que le pays s'enfonce dans l'incertitude.

Il a également exprimé ses inquiétudes concernant les secteurs de la sécurité et de la santé. Selon lui, la démotivation des policiers et le manque d'incitations pour les infirmiers contribuent à fragiliser les services publics. Soodesh Callichurn s'est montré confiant quant à l'avenir politique de son parti, affirmant que Pravind Jugnauth serait, selon lui, le mieux placé pour redresser le pays en 2029.

L'avocat Assad Peeroo a pris la parole pour critiquer le gouvernement de Navin Ramgoolam, qu'il accuse d'avoir fragilisé la classe moyenne et aggravé les difficultés des familles les plus modestes.

Évoquant une population qui souffre de jour en jour, il a estimé que les Mauriciens réclament aujourd'hui une « deuxième indépendance » face à la situation actuelle. Il a également salué le bilan social de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, notamment les dispositions introduites en 2022 à travers la National Pensions Act et la Civil Status Act, qui, selon lui, ont permis de mieux protéger certaines catégories de bénéficiaires, dont les veuves.