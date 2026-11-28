Le ministre des Affaires étrangères, Rittish Ramful, a rencontré le Premier ministre indien, Narendra Modi, le vendredi 27 novembre, en marge de la réunion du Conseil des ministres de l'Indian Ocean Rim Association (IORA), qui se tient en Inde.

Cette rencontre a notamment été l'occasion d'évoquer la prochaine visite du président de la République de Maurice, Dharam Gokhool, en Inde. Celui-ci est attendu à Kolkata du 7 au 9 janvier 2027 pour participer à la 19e édition du Pravasi Bharatiya Divas.

Lors de cet échange qualifié de bref mais chaleureux par Rittish Ramful, le ministre a également informé Narendra Modi des derniers développements concernant le dossier des Chagos. Il lui a par ailleurs transmis les salutations du Premier ministre, Navin Ramgoolam.

À l'issue de cette rencontre, Rittish Ramful a souligné l'importance de réaffirmer les liens d'amitié étroits et les relations historiques qui unissent Maurice et l'Inde.