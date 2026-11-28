Ce qui aurait commencé par un différend entre collègues autour d'un verre a viré au tragique à L'Escalier. Kunal Bulloram, 43 ans, grièvement blessé lors d'un violent affrontement, le lundi 23 novembre, admis aux soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle, il a poussé son dernier souffle jeudi matin.

Deux habitants de Mare-Tabac, âgés de 21 et 24 ans, ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, désormais traitée comme un meurtre. Alors que plus d'une vingtaine de personnes seraient dans le viseur des enquêteurs, les proches de la victime, qui affirment faire l'objet de menaces de mort, réclament une protection policière.

Le chagrin se mêle désormais à un profond sentiment d'insécurité chez les Bulloram. Trois jours après les violences survenues à proximité de l'usine d'Omnicane à L'Escalier, Kunal Bulloram, habitant de Tagore Lane, a succombé à ses blessures le jeudi 26 novembre à 9 heures. Son l'autopsie, pratiquée dans l'après-midi à l'hôpital Victoria, Candos, par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, a attribué son décès à un choc consécutif à des blessures au thorax. Ses funérailles ont eu lieu hier.

«Zot inn kas mo latet»

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Selon Evish Bulloram, chauffeur de camion et benjamin de la famille, l'origine de ce drame remonterait au samedi 21 novembre. Alors qu'il partageait des boissons alcoolisées avec des collègues après sa journée de travail, un individu lui aurait cherché querelle.

Les deux hommes en seraient venus aux mains avant qu'un troisième ne se mêle à l'altercation. Une vingtaine de minutes après le départ des deux hommes à bord d'un camion, plusieurs individus seraient arrivés dans un 4x4.

La victime était un planteur apprécié et respecté dans sa localité.

Evish Bulloram affirme avoir été roué de coups à l'aide d'un tuyau, puis contraint de monter à bord du véhicule, la tête recouverte d'un sac noir. Ses agresseurs l'auraient conduit près du moulin, où ils l'auraient de nouveau agressé. «Zot inn desann moi, zot inn tap mwa ek inn kas mo latet», relate-t-il. Blessé à la tête, il a eu besoin de points de suture mais il n'a pas rapporté cette agression à la police.

Le lendemain, un ami l'aurait averti que ses agresseurs envisageaient de l'enlever et de le tuer. Désireux de mettre un terme au différend, Evish Bulloram s'est rendu lundi, en compagnie de son frère Kunal, au domicile de l'un de ses agresseurs présumés à Trois-Boutiques. Loin d'apaiser les tensions, cette démarche aurait donné lieu à une nouvelle agression et à des menaces. «Mo gran frer dir mwa : to tipti toi, be dimann exkiz. Monn dimann exkiz. Me kan mo pe ale, bann-la dir mwa : kot to ale, met enn kamera derier to ledo, sa pa pou fini kumsa mem.» Inquiet, Evish Bulloram s'est alors rendu au poste de police pour faire enregistrer une mesure de précaution, tandis que Kunal aurait pris le chemin du retour.

Kaviraj Bulloram, propriétaire de camion et cadet de la famille, raconte avoir également tenté de trouver une issue au conflit après avoir appris que son jeune frère était en difficulté. Contacté par l'un des protagonistes, il aurait accepté de le rencontrer à proximité du moulin.

Expédition punitive

Après une vingtaine de minutes de discussion, les parties semblaient être parvenues à un terrain d'entente. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à repartir, il aurait appris que des individus rôdaient autour de son domicile. Plusieurs véhicules seraient ensuite arrivés, transportant des hommes armés. «Bann-la pann vinn koze zot, zot ti arme ar zouti. Zot inn komans galoup derier mo frere, zot inn komans tap li. Sa inn pas telman vit. Monn sey defann mo frer, me mo pa finn resi», confie-t-il.

Evish Bulloram, blessé à la tête.

Girish Bulloram, fils de Kunal, affirme avoir tenté de protéger son père en lançant une bouteille sur l'un de ses agresseurs, avant d'être lui-même pris pour cible. L'intervention de la police aurait contraint leurs assaillants à prendre la fuite. Alertés par Kaviraj Bulloram, les policiers ont découvert le quadragénaire grièvement blessé dans un champ de cannes. Selon des témoins cités par la famille, un 4x4 l'aurait percuté à trois reprises. Pris en charge par le Service d'Aide Médicale Urgente, il a été transporté à l'hôpital et placé sous respirateur artificiel. Un sabre et un outil servant à la réparation de pneumatiques ont été récupérés sur les lieux.

Versions divergentes

Les dépositions recueillies par les enquêteurs font toutefois ressortir des versions divergentes. Kawshik Kumar Singh Bholah, 21 ans, affirme qu'une dizaine d'hommes parmi lesquels aurait figuré Kunal Bulloram, l'auraient pris à partie alors qu'il se trouvait dans son camion. Son frère, Ritesh Kumar Singh Bholah, âgé de 30 ans, aurait été agressé à coups de sabre et de pierre à la tête. Ce dernier est actuellement hospitalisé dans une clinique privée. Le jeune homme de 21 ans accuse également Kunal Bulloram d'avoir tenté de l'étrangler.

Un employé d'Omnicane, âgé de 22 ans, affirme, quant à lui, avoir assisté à une bagarre durant laquelle Kunal Bulloram aurait frappé un homme avec une pierre et une bouteille. Il soutient néanmoins que le quadragénaire aurait ensuite été délibérément percuté à plusieurs reprises par un Toyota Hilux et agressé par deux de ses occupants. Une femme aurait été à bord également.

Les enquêteurs ont établi que le trentenaire blessé est propriétaire d'un Toyota Hilux, repéré par une caméra du réseau Safe City à Mare-d'Albert. Les investigations ont connu une avancée le mercredi 25 novembre. Au terme d'un important travail de renseignement sur le terrain, les éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de la Southern Division ont retrouvé le Toyota Hilux de couleur vert foncé, impliqué dans cette affaire.

Le véhicule se trouvait au milieu d'un amas de terre, sur un terrain situé dans les champs de cannes à MareTabac, à environ un kilomètre des habitations les plus proches. Il a été acheminé à la Criminal Investigation Division (CID) de Plaine-Magnien pour les besoins de l'enquête.

Tensions à l'hôpital

Les tensions aux abords de l'hôpital de Rose-Belle ont, par ailleurs, nécessité la mobilisation de la Special Mobile Force, du Groupement d'Intervention de la Police Mauricienne et de la Special Supporting Unit. Selon la famille Bulloram, une foule hostile aurait entravé l'accès des urgentistes à l'établissement hospitalier.

Jeudi, la CID de Plaine-Magnien a procédé à l'arrestation de Kawshik Kumar Singh Bholah, chauffeur de 21 ans, et de Vigneshsing Bholah, travailleur indépendant de 24 ans, tous deux habitants de Mare-Tabac.

Entendu en présence de Me Ritesh Samputh, le premier affirme avoir sollicité l'aide de ses proches après avoir été pris à partie par Kunal Bulloram et deux autres personnes. Girish Bulloram l'a toutefois formellement identifié comme l'un des agresseurs présumés. Le second suspect souhaite donner sa déposition en présence de Me Pravesh Nuckcheddy. Les frères Bholah ont été placés en détention policière.

Selon une source policière, plus d'une vingtaine de personnes seraient dans le viseur des enquêteurs. Les Bulloram dénoncent également des tentatives d'intimidation lors de la parade d'identification, affirmant que plusieurs individus à forte carrure étaient massés aux abords du poste de police pour intimider Girish et Evish Bulloram. «Nou pe gagn menas ki sa pa pu fini kumsa mem, ki zot pou fini nou osi.»

Protection policière

Faute de moyens financiers, les proches de la victime sollicitent l'assistance d'un avocat et réclament une protection policière. La police leur a assuré que des patrouilles seraient régulières dans leur secteur.

Planteur apprécié et respecté dans sa localité, Kunal Bulloram était, selon ses proches, toujours disposé à venir en aide à son entourage. Lors des émeutes d'octobre, la police aurait même sollicité son concours pour calmer les esprits et prévenir d'éventuels débordements.

Aujourd'hui, sa famille peine à accepter les circonstances tragiques de sa disparition et demande que justice lui soit rendue. L'enquête se poursuit sous la supervision du surintendant de police Sam Bansoodeb et du Deputy Assistant Superintendent of Police Sailesh Omrawoo.