interview

Quelles sont les attentes concrètes du secteur privé à l'égard du sommet et quelles retombées économiques Maurice peut-elle raisonnablement espérer ?

En 2025, nos échanges de biens et de services avec les États-Unis ont atteint près de 804 millions de dollars. Selon les estimations de la Banque de Maurice, les investissements directs bruts en provenance des États-Unis ont atteint Rs 1,1 milliard la même année, hors secteur du Global Business. À l'échelle du continent, le stock d'investissements directs américains en Afrique s'élevait à 50,4 milliards de dollars à la fin de 2025.

En tant que plateforme pour l'Afrique, Maurice offre aux investisseurs américains un cadre stable pour s'implanter et la possibilité de s'associer à des entreprises mauriciennes qui connaissent les marchés africains et y disposent déjà de réseaux.

Ce que nous attendons du sommet, ce sont des rencontres ciblées avec des acheteurs, des investisseurs et des partenaires, américains comme africains. Les retombées pour Maurice de cette conférence se mesureront aux investissements que nous pourrons attirer et aux partenaires américains avec lesquels développer une expansion sur le continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quels secteurs et marchés offrent les meilleures perspectives pour développer les échanges et les investissements entre entreprises mauriciennes, américaines et africaines ?

En Afrique de l'Est et dans l'océan Indien, la distribution, la santé et les énergies renouvelables offrent des perspectives de partenariat. Des entreprises mauriciennes y ont déjà investi et travaillent avec des partenaires locaux. Pour un industriel ou un investisseur américain, l'intérêt est de pouvoir s'appuyer à la fois sur le cadre de gouvernance mauricien et sur des opérateurs qui connaissent les clients, les circuits de distribution et les réalités du terrain.

Nous voyons aussi des possibilités dans les services financiers et numériques. Une entreprise américaine peut choisir d'établir son siège régional à Maurice et y mobiliser les compétences nécessaires pour développer ses activités sur le continent.

Le sommet peut faire émerger des projets communs, par exemple dans le solaire, pour financer et exploiter des installations, ou dans la logistique, pour étendre un réseau de distribution. Ces partenariats peuvent aussi ouvrir des débouchés à nos PME, en leur permettant de commercialiser leurs produits auprès de nouveaux clients ou de fournir des services techniques aux entreprises qui portent ces projets.

Maurice ambitionne depuis plusieurs années de devenir une porte d'entrée vers l'Afrique. Comment faire en sorte que les entreprises deviennent de véritables partenaires opérationnels des investisseurs américains, plutôt que de simples intermédiaires financiers ?

Maurice est aujourd'hui devenue une destination incontournable pour les entreprises internationales cherchant à s'établir dans la région. Nous offrons un cadre stable pour établir leur siège régional et y piloter leurs activités commerciales, opérationnelles et financières. La qualité de nos infrastructures, le cadre de vie et les liens que nous avons tissés au sein des communautés économiques régionales dont Maurice est membre contribuent à l'attractivité du pays.

Pour un investisseur américain, l'un de nos principaux atouts est de pouvoir s'associer à des entreprises mauriciennes déjà présentes sur plusieurs marchés africains. Elles y ont des équipes, des clients et des réseaux de distribution. Dans le solaire, par exemple, un opérateur mauricien peut mobiliser ses équipes locales pour identifier des clients industriels, adapter l'offre à leurs besoins, puis assurer l'installation et la maintenance des équipements.

C'est ce savoir-faire que nous voulons mettre en avant au sommet. En réunissant des entreprises américaines, mauriciennes et africaines autour de projets concrets, nous souhaitons leur permettre de décider ensemble où investir, comment partager les risques et qui assurera les opérations sur le terrain.

Rappelons-nous que les relations économiques et diplomatiques entre les États-Unis et Maurice remontent à plus de deux siècles. Dès 1794, les États-Unis nommaient un consul à Maurice, alors que Port-Louis était déjà une escale pour les navires marchands américains dans l'océan Indien. Nous sommes fiers de cette histoire et nous souhaitons en écrire la suite à travers des partenariats portés par nos entreprises.