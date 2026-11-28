L'Union de Curepipe 1979 organise, ce dimanche 29 novembre, un Festival de volley-ball destiné aux moins de 18 ans, filles et garçons, au gymnase James Burty David, à Curepipe. L'événement se déroulera de 8h30 à 18h, en collaboration avec la Municipalité de Curepipe.

Seize équipes représentant sept clubs participeront à cette journée, soit sept équipes de garçons et neuf équipes de filles. Près de 180 jeunes volleyeurs sont attendus. Deux terrains seront dédiés aux compétitions.

Le festival comprendra une phase de poules, suivie des demi-finales, des petites finales et des finales. Les rencontres de poules se joueront sur 15 minutes chronométrées. Les demi-finales et les matches pour la troisième place se disputeront en un set de 25 points, tandis que les finales se joueront au meilleur de trois sets, avec deux sets de 25 points et un tie-break de 15 points si nécessaire.

Les demi-finales débuteront à 13h45, les petites finales à 15h05 et les finales à 15h45. La remise des trophées et des médailles est prévue à partir de 17h15.

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Équipes participantes

Mahébourg : 2 équipes garçons

Azur SC : 2 équipes filles

Union de Curepipe 1979 : 2 équipes garçons et 2 équipes filles

Port Louis Fire Star : 1 équipe garçons et 1 équipe filles

Plaine des Papayes : 1 équipe garçons et 1 équipe filles

Curepipe Starlight : 2 équipes filles

Quatre Bornes VBC : 1 équipe garçons et 1 équipe filles

Le programme

8h30 : Ouverture

9h - 9h30 : Accueil des équipes et briefing

Après 9h30 : Phase de poules

13h45 - 14h55 : Demi-finales garçons et filles

15h05 - 15h35 : Petites finales (3e et 4e places)

15h45 - 17h15 : Finales garçons et filles

17h15 - 18h : Remise des prix, séance photos et clôture